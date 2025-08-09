İyi Partili Alparslan'dan Kuşçu turizmi tepkisi : 'Kağıttan gemi bile yok!'

İYİ Parti Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Selim Alparslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kuşçu Marina’ya yeteri kadar ziyaretçinin gelmediğini belirtti. İYİ Partili Alparslan, "Kayseri’nin denizi dediniz, turizm gelecek dediniz. Bırakın turizmi, civar köylerden köylüler bile gelip burayı görmüyor. Seçim döneminde verdiğiniz vaatlerle, afili tanıtımlarla vardığımız yere bakın. Kuşçu marinadaki insan sayısı bir elin parmağını geçmiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kano kursları da olmasa, bu denizde gemi yüzdüğünü inanın unutacağız. Ülkemiz büyük bir turizm cenneti. Bu ülkeye milyonlarca turist geliyor. Kayseri’den de Antalya'ya, Mersin'e binlerce turist gidiyor. Ama Kayseri’nin denizine bile bir insan getiremiyorsunuz. Turizm cenneti olarak vadettiğiniz, şehrin milyonlarını döktüğümüz Kuşçu Marina, geçtiğimiz yıl bir kano festivaline ev sahipliği yaptı. Fakat bu yıl protokol buraya adım atmayınca, gördüğünüz gibi kağıttan gemiler bile yok" ifadelerini kullandı.