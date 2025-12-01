İYİ Partili Alparslan, 'Dolandırılan parayı yerine koymak için belediye kaç parsel satacak?'

Kocasinan Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı, Başkan Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantının sonunda belediyede yargıya intikal eden yolsuzluk iddialarına ilişkin gündem dışı olarak toplantı gerçekleştirildi. İYİ Parti Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Selim Alparslan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün gündem dışı olarak Kocasinan Belediye Meclisi'nde toplandık. Konumuz neydi? Kocasinan Belediyesi'ndeki yolsuzluk haberleriydi. Haberlere göre, Kocasinan Belediyesi’nde hukuk servisinde çalışan bir kişi, belediyenin milyonlarca lirasını zimmetine geçirmiş. Bu kişiyi araştırınca, mevcuttaki bir belediye meclis üyemizin yeğeni olduğu ve belediyenin şirketine 2016'da girdiği, 2019'dan beri bu yolsuzluk sürecini devam ettirdiği ortaya çıktı. Bizim yüzlerce, binlerce gencimiz var yurt dışına gitme hayalleri kurarken, liyakatli bir şekilde iş ararken, birilerinin referansıyla giren ve belediyeyi dolandıran bu arkadaşları belediyede barındırmak zorunda mıyız? Ve de bu para bizim paramız. Dolandırılan bu para için de kaç tane parsel satacağız belediyenin adına bu parayı yerine koymak için” diye konuştu.