İYİ Partili Alparslan, 'Düğün salonu emekliye, asgari ücretliye ve şehit yakınlarına cüzi ücretle kiralansın'

Kocasinan Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar’ın başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında 23 gündem maddesi görüşüldü.

İYİ Parti Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Selim Alparslan, 7. Maddede bulunan mülkiyeti Kocasinan Belediyesi’ne ait Ziyagökalp Mahallesi’nde düğün salonu nitelikli taşınmazın, vadeli satışı için encümene yetki verilmesinin görüşülmesi ile ilgili maddeye öneri sunarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2025 yılını aile yılı ilan etmişti, bu konuda da her türlü kamu kurumlarına talimatlar gelmişti. Kamu kurumlarındaki düğün salonlarını uygun ücrette vatandaşa destek olunması şeklinde kullandırılmasına yönelik. Buradaki düğün salonu, yıllardır kiracımız olan bir düğün salonu, sahibini de bilmiyoruz. Ama sorun şurada; böyle bir düğün salonumuz varken, Türkiye'de doğum oranı bir buçuklara kadar düştü. Millet evlenemiyor çünkü. Gelinliğini alamıyor, düğün salonu tutamıyor. Bir düğün salonu 75-100 bin liradan başlıyor. Az bir para mı? Buradakilere az olabilir ama vatandaşa çok büyük bir para. Ne yapmalıyız? Bunu mülkiyetimize geri alırız. Kiracı olarak kendimiz işletiriz kiracıların haricinde. Bunu da asgari ücretliye, şehit aile yakınlarına, emeklilerimize çok cüzi miktarda destek verebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın önerdiği aile yılına destek de verebiliriz bu şekilde. Mümkünse belediye başkanımız olarak önderlik yapın. Bu düğün salonunun satışını geri çekin. Bütün vatandaşlarımıza mümkünse ücretsiz demiyoruz da minimum maliyette kullandıralım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın önerisine de destek çıkalım” diye konuştu.