İYİ Partili Alparslan, 'Kendi çıkardıkları kanuna bile uymuyorlar'

Kocasinan Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 18 asıl 1 ek gündem olmak üzere 19 madde görüşüldü. İYİ Parti Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Selim Alparslan ise 2. Gündem maddesi olan “Saraybosna Mahallesi, 6943 ada104 parselin bulunduğu alanda uygulama imar planı değişikliği yapılması talebi ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi” ile ilgili, “Gündemimizin ikinci maddesinde bir plan tadilatı getirdiler. Plan tadilatı AK Parti Hükümeti'nin zamanında meclisten çıkardığı İmar Kanunu ve Mekansal Planlama Yönetmeliği'ne uymuyordu. Başkanımızı uyardık. Biz kanunlara, yönetmeliklere uygun plan tadilatları yapalım dedik. Kendi çıkardıkları kanuna bile uymuyorlar, yönetmeliğe uymuyorlar” şeklinde konuştu.