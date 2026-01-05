İYİ Partili Alparslan, 'Kocasinan'a memur olarak alınan kişilerin aynı soyadı taşıması tesadüf mü?

Kocasinan Belediyesi Ocak ayı Meclis Toplantısı Muharrem Kılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 8 ana 3 ek olmak üzere toplamda 11 ana madde görüşülerek karara bağlandı. Mecliste Kocasinan Belediyesi hizmetlerinde çalıştırılan sözleşmeli personellerin durumunun görüşülmesi maddesi üzerine madde karara bağlandı.

İYİ Parti Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Selim Alparslan yaptığı açıklamada, “Bugün Kocasinan Belediye Meclisi'nde önemli kararlar aldık. Bu kararlardan biri, yıllardır kangren olan köylü müyüz, mahalleli miyiz sorunuydu. Yamula'dır, Karakimse'dir, diğer köylerimiz var; ve ne köylü ne mahalleli... Mahalleli deniyordu, su parasını fazla ödüyorlardı, emlak vergisini fazla ödüyorlardı ve bunun gibi masrafları, ruhsat almaları çok sıkıntıydı. Bunun gibi sorunları çözmek için bugün Kocasinan Belediye Meclisi epey bir köyümüzü kırsal mahalle olarak geri ilan ettik. Yani artık bütün sorunları yerelde çözebileceğiz orada. Ve de köylümüzün cebinden ekstra su parası ve diğer paralar çıkmayacak. Bu noktada meclisi tebrik ediyorum. Yalnız farklı bir sıkıntımız da şu; bugün 58 tane sözleşmeli personelimizin Kocasinan Belediyesi'nin memuriyete alımı için bir karar alındı. Burada önemli olan, bizim de dikkat çektiğimiz nokta şuydu: Bu vatanın binlerce evladı varken bu noktada liyakate önem veriyor muyuz? Veyahut bu 58 personelin içinde bazılarının soyadları meclisteki insanlarla beraber aynı oluyor. Acaba burada bir denk gelme miydi yoksa bir kayırma ve torpil iddiaları mıydı? Bu noktadaki kararı halkın vicdanına bırakıyorum. Benim soyadımda hiçbir şu anda burada belediyede çalışan kimse yok. Ama birilerinin soyadında belediyede çalışan birileri var ve bugün memur oldular. Diğer gençlerin suçu neydi?” diye konuştu.