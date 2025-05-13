İYİ Partili Alparslan sağanak yağışı ti'ye aldı: Yüzen Otobüsler

Kayseri'de etkili olan yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok mahallede, sel meydana gelirken alt geçitler suyla doldu. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, ulaşımda aksamalar meydana geldi. İYİ Parti Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Selim Alparslan, aşırı yağışlardan dolayı suyla dolan altgeçidi görüntüleyerek; "Burası Kocasinan'da Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerindeki, terminalin yanındaki yeni yapılan altgeçit. Bu alt geçidi yaparken, 'her türlü teknik altyapıyı yaptık. Kayseri'de hiç bir şekilde alt yapı sorunu yok' diyen bir belediyemizin yaptığı alt geçidi sizlere gösteriyorum. Görüldüğü gibi gölet olmuş durumda. Bir otobüsümüz burada mahsur kalmış durumda. Gecenin 2'sinde biz buradayız. Hani Kayseri'nin altyapı sorunu yoktu. Görüldüğü gibi Kayseri Büyükşehir Belediyesi burayı da gölete çevirmeyi başardı. Hatta yeni bir hizmet sunuyor galiba yüzen otobüsler. Hiç bir şekilde önlem almadığı için de bu cepheden hala otobüs geliyor. Bu ihmalkarlık kimin acaba. Bir faciadan son anda dönüldü. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne soruyoruz. Bunların sorumlusu kim? Vatandaşın canı bu kadar ucuz mu" ifadelerini kullandı.