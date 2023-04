İYİ Partili Ataş: “Cumhurbaşkanı inşallah bu seçimde Türkiye’yi kaybedecek”

CHP ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili adayları, CHP Kayseri İl Başkanlığı’nda bir araya geldi. Adaylar basın açıklaması düzenleyerek daha sonra seçim çalışmaları hakkında görüşme yaptı. İYİ Parti Kayseri Milletvekili ve 1. Sıra Milletvekili Adayı Dursun Ataş, 14 Mayıs seçimlerinde ittifak olarak başarılı olacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yerel seçimlerde ‘İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder’ sözünü hatırlatan Ataş, “Bugün burada nezaketen bir toplantı yaptık ancak sahada hep birlikte olacağız. CHP ve İYİ Parti 2018’den bu yana Millet İttifakı’nın ana kolonlarını oluşturan iki partidir. 2019 seçimlerinde ‘İstanbul çok önemli’ diyen sayın Cumhurbaşkanının ‘İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder’ dediği günleri hatırlayın. O günden bu yana İstanbul’u kaybetti. İnşallah bu seçimde de tüm Türkiye’yi kaybedecek ve ülke nefes alacak. İşte bu 2 partinin birleşimiyle Türkiye’de siyasette yeni bir alan açıldı, insanlar nefes alır hale geldi. 14 Mayıs itibariyle de herkes görecek onların abarttığı gibi seçim sonucu alamayacakları ve Millet İttifakı’nın, milletin zaferiyle sonuçlanan bir seçim yaşayacağız. Kayseri’de bunu bizler pırıl pırıl adaylarla birlikte gerçekleştireceğiz. Kendiyle alakalı hesabı olmayan bir aday profili var Kayseri’de. Herkes her sokağa, her caddeye girebilir. Her esnafı hiçbir tepki almadan ziyaret edebilir. Bu Kayseri için çok önemli ve inşallah biz bu seçimde Türkiye’nin kaderini değiştireceğiz. Gençlere yaşanabilir bir ülke sunarak onların ülkede kalmalarını sağlayacağız. Üniversite bitirip doktor olup da burada ‘iş beğenmiyor’ dedikleri insanların yurtdışında garsonluk yapmadığı bir ülke haline getireceğiz. Bu ülkede 90 puan alanla 70 puan alanın aynı olmadığı; 70 puan alanın işe girip 90 puan alanın dışarıda kaldığı durum olmayacak. Kayseri bunaldı, vizyon kent dedikleri şehirde tüm şehirleri gezdikten sonra buranın aslında öyle olmadığını görecekler. Bir zümrenin çok iyi yaşadığı ve diğerlerinin hiçe sayıldığı bir Kayseri’yi de Kayseri olmaktan kurtaracağız” diye konuştu.

CHP 1. Sıra Milletvekili Adayı Aşkın Genç ise, “Önümüzdeki 14 Mayıs seçim süreci oldukça önemli. Çok önemli bir değişimin arefesindeyiz. Bizler Millet İttifakı olarak biriz, beraberiz. Millet İttifakı’nın iki lokomotif partisi var. Herkes elinden gelen mücadeleyi sahada veriyor. Çok uyumlu bir listemiz çıktı. Yatırım ve gelişme noktasında dönün bakın ki, Kayseri sınıfta kalmıştır. Bu seçimler öncesinde hem Türkiye’nin hem de Kayseri’nin makus talihini yenmeye hazırız. Çok güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

CHP İl Başkanı Adil Demir de, “Çıktığınız bu yolda hepinize başarılar diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Gönlümüzden geçen 3’te 1’inizi vekil olarak görmektir” dedi.

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener ise, “Başkanım ‘3’te 1’ dedi ancak ben şöyle diyorum; 3’te birini inşallah başkanımın tarafı diğer 3’te birini de biz alacağız. İnşallah Kayseri’de bu şekilde genel başkanımızın tabiriyle tarih yazarak çıkacağız. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu da inşallah cumhurbaşkanı seçtireceğiz. Millet İttifakı olarak Cumhuriyetin 100’ncü yılında iktidarı alarak ülkemizi düştüğü bu zor durumdan kurtaracağımızı umut ediyoruz” şeklinde konuştu.