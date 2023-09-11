İYİ Partili Çalıksoy, “Başakpınar ve Kuruköprü’de bulunan asbestli boru sorunu çözülmelidir”

İ Çalıksoy, “Asbestli boruları şehrimizden tamamen söktüler farklı bir su boruları döşediler bizim şu anda Başakpınar ve Kuruköprü ana hattı asbestli boru. Halk bu borulardan su içiyor. Hiçbir yetkili bu konuya parmak basmıyor. Halkın bu sorunu çözülmesi gerekir. Halkımız bunları hak etmiyor. Halkın sesine kulak verin” dedi.



İYİ Parti Talas Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Siyasi Gündem’ programına katılarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in masadan kalkması hakkında konuşan Çalıksoy, Akşener’in masadan kalktığı gün Kayseri’de birinci parti olduklarını ama bu süreçten sonra o heyecanın düştüğünü ifade etti. Çalıksoy, “Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde 6’lı masa uzun süren bir çalışma yürüttü. O çalışma güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinde yoğunlaştı. Masadaki diyaloglar ve istikrar halkımıza gerçekten çok ciddi ümitler vermişti. Çünkü 20 yıldır AK Parti’den kurtulmak isteyen, ülke yönetimini AK Parti’den daha farklı bir yönetime, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesiyle, o felsefeyle uygun bir şekilde yönetilmesi konusunda halkımıza 6’lı masa bir heyecan vermişti. Bu heyecan uzun zaman sürdü biz sahada bu heyecanı yaşıyorduk. Genel Başkanımızın masadan kalktığı gün biz Kayseri’de birinci partiydik. Biz bunu Kayseri’de yaşadık, görüyorduk. O süreçte neler yaşandı biz tam içeriğini bilmiyorum. Halkımız heyecanla umutla bir iktidar beklentisiyle yaşıyordu. O sıkıntılı süreci yaşayınca o heyecanı sahada göremedik. Bazı kırgınlıklar oldu bu keşke yaşanmasaydı diyoruz. Bu yaşanmışlıklardan bir ders çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz. Bir siyasi parti kadroları, siyasi parti üst kadroları, tabana her zaman kulak vermek zorundadır. Biz elbette ki o masada neler yaşandı nasıl oldu tam içeriğini bilmiyoruz ama halkın tabanında neler yaşandığını biliyoruz, ne düşünüldüğünü biliyoruz ve bu düşüncelerin nasıl bir tepkiye dönüştüğünü biliyoruz. Keşke o gün tabana kulan verip tabanın sesi dinlenilmiş olsaydı bugün ülkemiz daha farklı bir süreçte oluyor olabilirdi. Daha farklı bir yönetimle yönetiliyor olabilirdi” şeklinde konuştu.

‘SEÇMENE KÜSMEK, KIRILMAK, SEÇMENİ ELEŞTİRMEK OLMAZ’



Seçimler ‘niye oy vermiyorlar’ değil de ‘niye oy alamıyoruz’ mantığıyla hareket edildiği zaman daha iyi bir başarı elde edileceğini dile getiren Çalıksoy, “Bir parti ülkeyi yönetmek için programlarıyla ülke yönetimine talip olur ve seçmenden oy ister. Ben hep şunu söylemişimdir ‘niye oy vermiyorlar’ demeyeceksin, ‘niye oy alamıyoruz’ mantığıyla hareket edilirse daha iyi bir başarıya gidilmiş olur diye düşünüyorum. Seçmene küsmek, kırılmak, seçmeni eleştirmek olmaz diyorum. Seçmen oy vermiyorsa kendimizde bunu arayacağız. Niye vermediğini kendimizde araştırıp, o konular hakkında ki eksiklikleri görerek halkımızın karşısına o şekilde çıkmamız gerekiyor. Önümüzde yerel seçim var. Yerel seçimde tekrar halkımızın karşısına ümitle, heyecanla çıkarsak oradaki başarımız bu halkın umuduna yeniden bir umut katmış olur. Ülke geleceğine yeniden bir katkı vermiş oluruz. Şu anda ülkemizde sorunlar orta yerindeyken bu sorunlara duyarsız kalmak mümkün değil. Bu sorunu çözmek için geçmişte yapılan hatalardan ders çıkararak yeni bir vizyonla halkımızın önüne çıkmamız gerekir ve çıkılacak. Partimizin gerçekten ciddi programlarla halkımıza heyecan verecek programlarla yine halkın huzuruna çıkacak, yine Kayseri’de birinci parti olacak” ifadelerini kullandı.

‘BİZ TALAS’I İYİ PARTİ OLARAK EN İYİ ŞEKİLDE YÖNETECEĞİZ’

Halkın kendilerine verdiği yetkiyi halka tekrar en iyi şekilde yansıtmak için görevlerini yapmaya çalıştıklarını söyleyen Çalıksoy, “Biz halkımızın bize verdiği yetkiyi halkımıza tekrar en iyi şekilde yansıtmak için onların sorunlarını dile getirmek için görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Biz bu görevi yaparken ilerde şu olayım kaygısı taşımıyoruz. Zaten siyasette bir kaygıyla gidilirse mevcut görevi yapma imkanlarınız daralmış olur bizim öyle bir kaygımız olmadığı için halkımı bizi nerede görmek istediğine halkımız karar verecek, partimiz karar verecek. Bizler şu anda görevimizi yapıyoruz, görevimizi en iyi şekilde tamamlamaya çalışacağız. Biz İYİ Parti olarak Millet ittifakı olarak, Millet İttifakı inşallah devam edecek temennimiz o halkın beklentisi o, biz Talas’ı İYİ Parti olarak en iyi şekilde yöneteceğiz. Bizim aday olup olmamamız önemli değil İYİ Parti kadrolarında Talas’ı yönetecek çok değerli insanlar var. Meclis üyesi adayı oluru ya da olmayız, belediye başkan adayı oluruz ya da olmayız biz halkımızın hizmetindeyiz, hizmete devam edeceğiz” diye konuştu.

‘HALKIN SESİNE KULAK VERİN’

Başakpınar ve Kuruköprü’nün içme sularının asbestli borulardan geldiğini bu boruların ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından kanserojen madde içerdiği için yasaklandığını iddia eden Çalıksoy, şunları söyledi: “Çözülmesi gereken konular da var. Başakpınar ve Kuruköprü’nün içme suları asbestli borular var yani asbestli borular daha önce döşenmiş, evlerimizde bu borulardan gelen suları kullanıyorduk. Dünya Sağlık Örgütleri bu boruları kanserojen madde taşıdığı için kullanımını yasakladı. Asbestli boruları şehrimizden tamamen söktüler farklı bir su boruları döşediler bizim şu anda Başakpınar ve Kuruköprü ana hattı asbestli boru. Meclis üyesi seçilip geldiğimiz gün ikinci toplantıda bunu dile getirdim. Burada böyle bir sorun var dedim. 4,5 yıldır değişik yerlerde gündeme taşıdık, dile getirdik. Bu çok hassas bir konu, insanların sağlığı söz konusu. Dünya Sağlık Örgütü bu boruları yasaklamış ama Başakpınar ve Kuruköprü halkı bu borulardan su içiyor. Hiçbir yetkili bu konuya parmak basmıyor. Halkın bu sorunu çözülmesi gerekir. Halkımız bunları hak etmiyor. Halkın sesine kulak verin.”