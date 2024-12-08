İyi Partili Demir: '18 bin kişilik HTŞ grubu Esad rejimini yıkamaz'

İYİ Partili Demir: "Suriye'de yaşananlar, renkli devrimlerin günümüze uyarlanmış halinden başka bir şey değildir"

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Ali Demir, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) isimli örgütün 18 bin kişilik grup ile Esad rejimini yıkamayacağını belirtti. İYİ Partili Demir; "ABD, İngiltere, Türkiye ve uluslararası toplumun büyük bir çoğunluğu tarafından terör örgütü olarak tanınan 16.000 -18.000 kişilik HTŞ, 27 Kasım 2024 tarihinden itibaren başlattığı saldırılar neticesinde, 30 Kasım’da 98.000 nüfuslu İdlib’in tamamı ile 2.130 milyon nüfuslu Halep’i kontrol altına aldı, sonrasında güneye yönelerek, sırası ile 312.000 nüfuslu Hama, 652.000 nüfuslu Humus ve dün gece itibariyle de Halep’e 356 km uzaklıktaki 1.141 milyon nüfuslu Şam’ı ele geçirdi ve söz konusu terör örgütünün ele başı Colani “Kamu kurumlarına yaklaşmak kesinlikle yasaktır. Bu kurumlar, resmen devredilene kadar eski Başbakanın gözetimi altında kalacaktır. Havaya ateş açılması da yasaktır” şeklinde örgüt mensuplarına çağrı yaptı" ifadelerini kullandı.

'SURİYE ORDUSU SAVUNMA YAPARSA HTŞ 1 METRE DAHİ İLERLEYEMEZ'

Esad rejiminin düşmesini tarihte yaşanılan devrimlere benzeten Demir; "Emekli bir asker olarak; 16.000-18.000 kişilik HTŞ mensubu ile 27 Kasım 2024 tarihinden itibaren bu kadar geniş bir coğrafya ile birlikte asgari 4.333.000 nüfusun kontrol altına alınamayacağını sadece ve sadece eğitimli ve donanımlı 5.000 kişilik Suriye Arap Cumhuriyeti Ordusu’nun savunma yapması durumunda dahi HTŞ’nin 1 metre dahi ilerleme yapamayacağını kesinlikle sizlere ifade edebilirim. Beşşar Esad’ın halkına ateş açtırdığı, savaş suçu işlediği iddialarını ve demokrasi dışı uygulamalarını elbette ki görmemek mümkün değildir, ancak Suriye’de 27 Kasım 2024 tarihinden itibaren yaşanılanlar, çatışma görüntüsü altında Yugoslavya'daki Buldozer, Gürcistan'daki Gül ve Ukrayna'daki Turuncu devrimlerin benzeri ya da Suriye halkının ve kuvvetle muhtemelen Suriye Ordusu’nun yönetimden kaynaklı rahatsızlığı sebebiyle renkli devrimlerin günümüze uyarlanmış halinden başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Demir sözlerini şöyle sonlandırdı; "İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Tümgeneral Yair Golan’ın 11 Eylül 2017 tarihinde, Washington'daki düşünce kuruluşunun panelinde, "Benim kişisel bakış açıma göre, PKK bir terör örgütü değil. Belki (bu sözler) manşetlere çıkacak ama ben böyle görüyorum. İran, Irak, Suriye ve Türkiye Kürtlerini eğer ki bir araya getirirseniz, nasıl bir araya getireceğinizi ve sınırları ben tam olarak belirleyemem. Fakat İran'a ve bölgede yaygın olan istikrarsızlığa bakarsanız, bağımsız ve birleşik Kürt oluşumunun, bu bataklık için çok da kötü bir fikir olmadığını görürsünüz." ve ayrıca İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın 10 Kasım 2024’de, Kürtler bizim doğal müttefikimizdir. Kürtler, İran ve Türkiye'nin zulmünün kurbanıdır. İsrail'in onlarla iletişim kurması ve ilişkilerini güçlendirmesi gerekiyor. Lübnan ve Suriye’de azınlık durumundaki Dürziler doğal olarak müttefikimizdir, açıklamalarının Suriye’deki en son gelişmeler ve ortaya çıkan Suriye haritası ile birlikte değerlendirilmesi gerekli değil midir?"