İYİ Partili Erhan Özhan, 'Sanayi yatırımlarının kırsalda yoğunlaşması gerekiyor'

 İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Erhan Özhan, Oiorganize sanayi bölgelerinin merkezde yoğunlaştığına işeret ederek bu nedenle ilçelerde bulunan iş gücünün düştüğünü ve vatandaşların iş bulmak için taşınmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

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  • 10.04.2023 18:41
  • Güncelleme: 10.04.2023 18:41
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İYİ Partili Erhan Özhan, 'Sanayi yatırımlarının kırsalda yoğunlaşması gerekiyor'

Özhan, “Sanayi yatırımlarının kırsalda yoğunlaşması gerektiğini, iş gücünün yeniden kırsala giderek kırsal nüfusun artması gerekiyor. Biz sanayinin Bünyan’da, Pınarbaşı’nda, Sarız’da, Tomarza’da, Yeşilhisar’da olmasını, Yahyalı’da, Develi’de şekillenmesini istiyoruz” dedi. 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Mecliste 75 asıl, 39 ek olmak üzere 114 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek karara bağlandı. 

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Erhan Özhan, Kayseri nüfusunun yüzde 85’inin merkeze yığıldığını yüzde 15’inin ise kırsal ilçelerde bulunduğunu anımsattı. Yatırımların merkezde yoğunlaşmasından dolayı bu durumun ortaya çıktığını dile getiren Özhan, “Bu toplantıda Büyükşehir Belediyesi 2022 yılı faaliyet raporunu değerlendirdik. Bu faaliyet raporuna ilişkin birçok konuya değindik fakat benim Kayseri adına en önemsediğim, üzerinde durduğum konu şu; Kayseri’de nüfusun yüzde 85’i merkeze yığılmış durumda geri kalan 16 kırsal ilçemizde ise nüfusun sadece yüzde 15’i kalıyor. Çünkü, yatırımlar merkeze yoğunlaşıyor. Yapılan yeni iş alanları merkezde şekillendiriliyor. Organize sanayi bölgeleri Kayseri’nin merkezine yoğunlaşıyor ve ilçelerde bulunan iş gücümüz mecburen organize sanayilerde çalışmak için Kayseri merkezine taşınmak zorunda kalıyor. Köyünü tarlasını ahırını memleketini bırakıp Kayseri’de yaşamak zorunda kalıyor. Biz bu noktada Kayseri Büyükşehir Belediyesine gelecekte yapacağı yatırımlarda bu konuyu göz ardı etmemesi gerektiği tavsiyesinde bulunduk. Sadece organize sanayi bölgelerinin merkezde yoğunlaşmasını bir tarafa bıraktık, hayvancılığın bile merkezileştirilmeye çalışıldığı bir dönemde yaşıyoruz” şeklinde konuştu. 

‘KAYSERİLİ NEREDE DOĞDUYSA ORADA DOYSUN DİYORUZ’

Sanayi yatırımlarının kırsala yoğunlaşması gerektiğini, iş gücünün yeniden kırsala giderek kırsal nüfusunun artması gerektiğini belirten Özhan, “Beydeğirmeni bölgesinde organize bir şekilde ahırların orada toplanması söz konusu. Beydeğirmeni Kayseri’nin merkezi diyebileceğimiz bir bölge, yani bütün sanayi yatırımlarını merkeze topladık, bütün hayvancılık yatırımlarını merkeze topladık. Peki biz köyde, kırsalda, Bünyan’da, Pınarbaşı’nda, Sarıoğlan’da, Yahyalı’da, Develi’de, Tomarza’da kimi yaşamaya mecbur bırakacağız, kimin orada yaşaması için bir gerekçe ortaya koyacağız. Bu noktada eleştiri ve tavsiyelerimizi dile getirdik. Sanayi yatırımlarının kırsala yoğunlaşması gerektiğini, iş gücünün yeniden kırsala giderek kırsal nüfusunun artması, merkezle dengelenmesi gerektiği hususunu burada gündeme taşıdık. Bu konunun takipçisi olacağız. Biz sanayinin Bünyan’da, Pınarbaşı’nda, Sarız’da, Tomarza’da, Yeşilhisar’da olmasını, Yahyalı’da, Develi’de şekillenmesini istiyoruz. İnsanlar ana evini bırakmasın, insanlar tarlasını bırakmasın istiyoruz. Kayserili nerede doğduysa orada doysun diyoruz. Bu noktanın takipçisi olacağız. Sanayi yatırımları için biz önerilerimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

1ha

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