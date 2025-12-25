İYİ Partili Hakkomaz Şahin, 'Bazı fotoğraflar tarihe not düşer: Talas'ta bir meşale yaktık'

  • Haberler
İYİ Parti Talas İlçe Başkanı ve Talas Belediyesi Meclis Üyesi Hediye Hakkomaz Şahin, 'Bazı fotoğraflar tarihe not olarak düşer, Talas'ta bir meşale yaktık, partimizde Kayseri'nin seçimle gelen ilk kadın ilçe başkanıyım ve Talas'ı Türkiye'nin en başarılı ilçesi yapma hedefi ile çalışmalarımıza başladık' dedi.

İYİ Parti Talas İlçe Başkanı ve Talas Belediyesi Meclis Üyesi Hediye Hakkomaz Şahin, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Şahin, İYİ Partide seçimle gelen Kayseri’nin ilk kadın ilçe başkanı olduğunu ve ilçe için hedeflerini genel başkan Müsavat Dervişoğlu’na ilettiklerini ifade ederek, “Bazı fotoğraflar tarihe not olarak düşer, Talas’ta bir meşale yaktık, partimizde Kayseri’nin seçimle gelen ilk kadın ilçe başkanıyım ve Talas’ı Türkiye’nin en başarılı ilçesi yapma hedefi ile çalışmalarımıza başladık. Bu hedefimizi başkanımıza anlattık, sözümüzü gerçekleştirmek için desteğine teşekkür ederim ve bu güveni boşa çıkarmamak için şimdi çok daha fazla çalışacağız. Birlikte çok İYİyiz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

