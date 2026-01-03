İYİ Partili Hakkomaz Şahin, “Belediyeler, mahallelerdeki iş makinelerini sisteme dahil etmeli”

İYİ Parti Talas İlçe Başkanı ve Talas Belediyesi Meclis Üyesi Hadiye Hakkomaz Şahin, yoğun kar yağışı nedeniyle ara sokaklarda çalışmaların yetersiz olduğunu ve ana arterlerin açıldığını ifade etti. Şahin, “Ana arterleri belediyeler hızlı bir şekilde açmaya çalışmış olsa da ara sokaklarda yoğun kar nedeniyle bu hizmet yeterli bir şekilde ulaşamadı. İstanbul ve Ankara’da olduğu zaman Kayseri’den oralara yapılan bir eleştiri var. O zaman kar yağışı normal belediye çalışmıyor deniyor ama Kayseri’de olduğunda muhalefet eleştirisini yapıyor ve aynı şekilde bu duruma bir an önce çözüm getirilmesini söylüyor. İki taraflı da baktığımız zaman olan vatandaşa oluyor. Biz olsak ne yapardık; belediye evet çalışıyor ancak elindeki imkanlar yeterli olmuyor. Aynı gün hızlı bir şekilde her yerin açılabilmesi için makinenin, personel sayısının en az 4-5 katı belki çok daha fazlası gerekiyor. Her mahallede birçok iş sahibinin iş makineleri var. Belediyeler emniyet ile birlikte iş birliği halinde bu makinelerin envanterini çıkarıp karşılıklı bir görüşme sağlayarak protokol imzalayıp yoğun kar yağışı olduğu zamanlar mahalle muhtarlarının denetiminde ve sevk idaresinde olmak üzere hızlı bir şekilde bütün mahallenin ara sokakları dahil olmak üzere acil bir müdahale sağlanması gerekiyor. Böylelikle iş makinesi sahibi insanlara ek gelir olacağı gibi belediyelerin de hizmet götürebilmesi için büyük bir fırsat diye düşünüyoruz. Burada kazanan vatandaş olacaktır” şeklinde konuştu.