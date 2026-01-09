İYİ Partili Hakkomaz Şahin'den rüzgara karşı mimari çözümler

İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanan çatı uçması vakalarına karşı alınacak önlemler hakkında açıklamalarda bulunarak, “Çatıyı ve yapıyı birbirine bağlayan ara elemanlar yoksa aşırı şiddetli bir rüzgarda aradan giren rüzgar çatıyı aradan kaldırarak yapıyla bağlantısını keserek atıyor. Bina yönetiminin bu konuda eğer bir şüphesi varsa önce bir çatıya çıkacak o aradaki bağlantıları anlıyorsa kendisi bakacak. Yapıyla çatıyı birleştiren elemanlar var mı doğru bağlantılar atılmış mı? Eğer yoksa ya da kendisi bu konuya hakim değilse bir inşaat mühendisinden mimardan destek alarak doğru mu değil mi bunun kontrolünü yaptırabilir” dedi.

İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanan çatı uçması vakalarına karşı alınacak önlemler hakkında açıklamalarda bulundu. İYİ Partili Hakkomaz Şahin, “Şiddetli rüzgar nedeniyle çatı uçmalarıyla ilgili olaylar yaşadık. Buna nasıl önlem alabiliriz vatandaşlarımıza anlatmak istiyorum. Bunun kaynaklanma sebebi rüzgar oldu doğal afet değil, bu rüzgarda bu fırtınalı durumlarda öyle bir şey olsa bütün çatılar uçar yaklaşımı hakimdir. Birkaç tane olayın olmasının sebebi de teknik detaya hakim olmamamızla alakalı bir şey. Meskenli dairelerde, son zamanlarda mesken alanlarda bu tarz durumlarla karşılaşılmasının çok imkanı yok. Çünkü hem yapı denetim kontrolünden geçiyor hem belediye kontrolünden geçiyor ve bütün bağlantıları çatının kontrol ediliyor. Özellikle eski yapılarda bu daha çok oluyor ya da hani eksik kontrolü yapılmamış yarım kalmış sonradan kişiler tarafından tamamlanmış yapılarda bu tarz durumlarla karşılaşabiliyoruz. Betonarme yapı bittikten sonra beton tamamlandıktan sonra çatı imalatı yapılırken betonla çatıyı bağlayan ara elemanlar var. Çatının uç bölmelerinde, iç kısmına girdiğimizde çatının, ahşap tahta o kaplamalarla yerde bulunduğumuz beton arasında uç kısımlarda yapının sınırına yakın bölgelerde demirle bağlantılar olur. Çatıyı ve yapıyı birbirine bağlayan ara elemanlar yoksa aşırı şiddetli bir rüzgarda aradan giren rüzgar çatıyı aradan kaldırarak yapıyla bağlantısını keserek atıyor. Böyle bir durumda da sorumluluk herhangi bir yapıya, araca zarar geldiğinde bunu karşılaması gereken kat malikleri oluyor. Bu tarz durumlarla adliyede çok karşılaşıyoruz. Peki yapılması gereken nedir? Bina yönetiminin bu konuda eğer bir şüphesi varsa önce bir çatıya çıkacak o aradaki bağlantıları anlıyorsa kendisi bakacak. Yapıyla çatıyı birleştiren elemanlar var mı doğru bağlantılar atılmış mı? Eğer yoksa ya da kendisi bu konuya hakim değilse bir inşaat mühendisinden mimardan destek alarak doğru mu değil mi bunun kontrolünü yaptırabilir. Gözlemsel olarak yapılan şeyler bunlar zaten, test makinelerine gerek yok. Tamamladıktan sonra eğer eksiği varsa bunu müteahhitten almak istiyorsa, arada vakit azsa, yakın zamanda mesken ya da ruhsat almış bir yerse hemen tespit dosyasını yaptırır maliyetini kat malikleriyle maliyetlerinden karşılar, olası bir durumda çatı uçup da bir arabaya ya da bir insana zarar geldiğinde ödeyeceğinden çok daha düşük maliyete bu sorunlarını karşılamış olurlar. Bu konuyla alakalı detaylı bilgi almak istiyorlarsa belediyeye ulaşabilirler. Bizim yerimiz belli: İYİ Parti Talas İlçe Başkanlığı. Teknik olarak bizler de gereken desteği sağlarız. Bu tarz durumlarda olası bir kötü durumla karşılaşmamak için herkesin kendi üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.