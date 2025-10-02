İYİ Partili Hakkomaz Şahin, 'Kadınların temsiliyetini artıracağız'

İYİ Parti Talas Belediyesi Meclis Üyesi ve Talas İlçe Başkan Adayı Hadiye Hakkomaz Şahin, 19 Ekimde yapılacak Talas ilçe başkanlığı seçimi ile ilgili konuştu. Kadınların temsiliyetici artıracakların belirten Hakkomaz Şahin, “İYİ Parti'nin kongre süreci başlamış bulunmaktadır. Talas Başkanlık Seçimleri ise 19 Ekim'de yapılacak olup, bütün delegelerimizİ demokratik haklarını kullanmak üzere kendilerini davet ediyoruz. Biz bu süreçte ilçe başkan adayı olarak nasıl geçmişte meclis üyesi olarak çalışmalarımızı yapıp, vatandaşın sesi olduysak, partimizin bütün parti politikalarını vatandaşa aktarmış ve belediyenin çalışması için elimizden gelen çabayı göstermişsek, bugünden sonra da aynı çabayı yine aynı ekiplerimizde fazlasıyla göstermeye devam edeceğiz. Bununla alakalı birçok projemiz var. Öncelikli olarak kadınların aktif çalışması çok fazla seçimlerde ama temsiliyete geldiğinde bu ne yazık ki gerçeği göstermemektedir. Biz çalışkan bayanlarımızın, bütün kadınların emeklerinin boşa çıkmaması için hem temsiliyetlerini artıracağız, hem yapacağımız çalışmalarla teknik ve kapsamlı olarak girilmedik ev, kapısı çalınmamış hiçbir haneyi bırakmayacağız. Herkesin görüş ve düşüncelerini alacağız. Çok geniş kapsamlı projeler hazırladık. Hem üyelerimize, hem vatandaşa dokunacak projelerimizle birlikte Talas'ta hep birlikte iyi günleri göreceğiz. Bütün delegelerimizin destekleri için kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.