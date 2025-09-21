İYİ Partili Hakkomaz Şahin, “Kırsal otobüsü merkeze ulaşsın”

İYİ Parti Talas Belediye Meclis üyesi Hadiye Hakkomaz Şahin, kırsal mahallelerden gelen vatandaşların ring otobüslerinin pandemi döneminden beri olmadığını, vatandaşların büyük zorluklar çektiğinin altını çizdi. İYİ Partili Hakkomaz Şahin, “Şu anda Talas otobüs aktarma duraklarının oradayız. Kırsaldan gelen otobüsler birkaç yıl öncesine kadar merkeze kadar gidiyordu. Fakat pandemi sebebiyle burada oluşturmuş oldukları aktarma duraklarına aktardılar. Vatandaş buraya geliyor, bekliyor ve ringle beraber gidiyor. Ya da merkezden buraya gelip buradan tekrar kırsaldaki mahallelerine ulaşıyorlar. Pandemi geçti fakat bu uygulama bitmedi. Vatandaş pandemi bittikten sonra dedi ki: ‘Biz tekrar merkeze otobüslerle ulaşmak istiyoruz’. 25 dakikalık yolumuz 40 dakikaya çıkıyor. Beklemek sıkıntı, gitmek sıkıntı, hastamız var, yaşlımız var. Fakat Büyükşehir Belediyesi bunu bir türlü kabul etmedi. Vatandaşın talebi şudur: ‘Biz Zincidere'den biniyorsak, diğer kırsal mahallelerden biniyorsak merkeze kadar gidelim’. Trafik yoğunluğu bahane ediliyor ama biz Seyid Burhanettin duraklarına da razıyız. Yeterli derecede de müşteri potansiyeli var, yolcumuz var. Dolayısıyla belediye hizmet sektöründe hizmetini yerine getirmeli. Vatandaşların talebi bu hususlarda yoğun. Belediye seçimleri döneminde de çok fazla bu konuda şikayet aldık. Artık bir mühendislik hesaplamasına bakıyor. Doğru işletmeyle, doğru bir şekilde kırsaldan gelen otobüslerin direkt merkeze ulaşacağı bir sisteme tekrar geçiş yapılmalı. Yani rahat koltuklarında istedikleri yere 10 dakikada ulaşıyor olabilirler ama Zincidereye bir gitsinler, oradan otobüse binsinler, Şehir Hastanesi'ne ulaşmaya çalışsınlar. Bakalım kaç dakika sürüyor? O yüzden vatandaş için bu hizmeti getirmeleri gerekiyor. Belediyeye biz uyarımızı yapıyoruz, takdiri de kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz” şeklinde konuştu.