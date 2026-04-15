İYİ Partili Hakkomaz Şahin, “RTÜK yayınlara müdahale etmeli, okullarda güvenlik artırılmalı”

İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Şahin, “Burada esas konu ne yazık ki zihniyet. Bunu daha önce de birçok basın açıklamasında dile getirdik. RTÜK’ün bu mafya dizilerinden kurtulması, gündüz kuşağında saçma sapan aile yapısını bozan ve öğrencileri bireyselleştiren ve bireyselleştirdikçe de karakter yapısında dezenformasyonlara sebep olan yayınların bir an önce kaldırılması gerekiyor” dedi.

İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin ve teşkilat üyeleri Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya gelerek Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Şahin, okullardaki güven ve huzur ortamının devlet tarafından bir an önce sağlanması gerektiğini belirterek, “Ülkemizde iki gündür maalesef çok acı haberler alıyoruz ve bunu yapanların da öğrenciler olması da durumun vahametini ne yazık ki daha da gözler önüne seriyor. Neler yapabiliriz dediğimizde, baktığımızda birçok vatandaş x-ray cihazı gelsin güvenlik gelsin tarzında birtakım söylemler var. Elbette bunlarda olmalı ama her ne kadar x-ray cihazı da olsa binlerce öğrenciyle sürekli bu geçişin sağlanması çok da mümkün değil. Çünkü öğrenci sürekli bir sirkülasyonun yer aldığı devlet okulunda bu çok da mümkün değil. Özel okullarda güvenlik olmasına rağmen peki güvende miyiz sorusunu getiriyor akıllara. Çünkü orada da her giren çıkan öğrenciyi cihazdan geçirelim arama yapalım tarama yapalım gibi bir durum yok. Burada esas konuk ne yazık ki zihniyet. Bunu daha önce de birçok basın açıklamasında dile getirdik. RTÜK’ün bu mafya dizilerinden kurtulması, gündüz kuşağında saçma sapan aile yapısını bozan ve öğrencileri bireyselleştiren ve bireyselleştirdikçe de karakter yapısında dezenformasyonlara sebep olan yayınların bir an önce kaldırılması gerekiyor. Ayrıca ardı ardına bu olayların olması bir sürü psikolojisi ardı gelecek mi korkusu oluşturdu insanlarda. Okullarda bir an önce güvenliğin artırılması, ailelerin rahatlatılması ve bu konuyla alakalı önlemlerin bir an önce açıklanması ve aksiyona geçirmesi lazım. Kendi aramızda konuştuğumuzda birçok kişinin ortak endişesi şudur. Yasal olmayan birtakım oyunlarda çocuklara görevler verilip onu yap, bunu yap tarzında daha önce bu oyunlara yasaklar getirilmişti. Öğrencileri nasıl etkilediği ve istemediği faaliyetleri yapması Allah korusun intihara sürükleyen olaylarla alakalı birtakım araştırmalar yapılmıştı. Bunun yine bir oyunda verilmiş görev mi? Ya da birtakım suç ağlarının çocukların sosyal medyada iletişim kurarak yönlendirmeleri mi? Bunlar kapsamlı bir şekilde araştırmalı ve önüne geçilmesi gerekiyor. Toplum olarak da önce aile olarak öğrencilerimizi, çocuklarımızı mümkün mertebe bu tarz insanlardan uzak tutup doğru bir karakterle doğru bir şekilde arkadaşlara, öğretmene saygıyı bir an önce geri getirmemiz lazım. Kendi çocuğumuzu okula götürdüğümüz zaman bir başkasından zarar gelmeyeceğini bileceğimiz huzur ortamının, güvenlik ortamının devlet tarafından bir an önce sağlanması gerekiyor” dedi.