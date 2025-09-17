İYİ Partili Hakkomaz Şahin, Talas İlçe Başkan adaylığını açıkladı

İYİ Parti Talas Belediye Meclis üyesi Hadiye Hakkomaz Şahin, Talas için İlçe Başkan adaylığını açıkladı.

Talas’ı Türkiye’nin başarılı ilçesi olacağını ifade eden İYİ Partili Hakkomaz; “Bugün burada sadece kendi adaylığımı değil, aynı zamanda İYİ Parti ailesinin dik duruşunu, cesur yüreğini ve millete adanmışlığını temsil etmek için huzurunuzdayım. Bu dava şahısların değil, bir büyük idealin davasıdır. Bu yolculuk makam için değil, milletimizin geleceği için, omuz omuza yürüdüğümüz bir yolculuktur. Hepimiz görüyoruz ki ülkemizde ekonomi çökmüş, adalet yara almış, liyakat yok edilmiştir. Vatandaşın cüzdanı boş, mutfağı yangın yeri, gençlerimiz umutsuzluk içinde. Bu düzeni değiştirmek için bizler varız. İYİ Parti kadroları, milletimizin iradesini temsil eden en güçlü ses olmaya hazırız. Bizim siyasetimiz sadece salonlarda değil, çarşıda, pazarda, sokakta halkın arasında yapılacak bir siyasettir. Sorunları bire bir dinleyerek, çözümü birlikte üreterek yol alacağız. Çünkü biz halkın içinden geldik, halkın sesi olmak için yola çıktık. Talas'ta başarımızı masa başında değil, kapı kapı dolaşarak, dertleri bire bir dinleyerek, gönüllere dokunarak kazanacağız. Vatandaşın sesini duymayanlara karşı Talas'ın her sokağında, her mahallesinde varlığımızı hissettireceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki Talas'ın sorunları çözümsüz değil. Bu güzel insanların potansiyeli çok yüksek. İYİ Parti kadrolarıyla omuz omuza milletimizin desteğiyle başarı kaçınılmazdır. Seçimlerde İYİ Parti'nin, Kayseri en büyük başarılı ilçesi Talas olmuştur. Biz hedefimize Türkiye'nin en başarılı ilçesi olmayı koyduk. Bunun için hep birlikte çalışacağız. Ben ve dava arkadaşlarım Talas’ta adaletin, liyakatın, hakkın ve halkın iradesinin hakim olması için yola çıktık. Her adımımızda sizlerle birlikte olacağız. Hakkın, hukukun, adaletin ve hakim olduğu bir Türkiye için alın terinin, emeğin ve adaletin yanında duran bir Talas için hep birlikte ‘İyiler’ hareketini büyüteceğiz. Allah yolumuzu açık etsin” ifadelerini kullandı.