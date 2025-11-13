İYİ Partili Hakkomaz Şahin, 'Uçak kazaları istifa sebebi'

İYİ Parti Talas İlçe Başkanı ve Talas Belediyesi Meclis Üyesi Hadiye Hakkomaz Şahin, C130 askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerler ile bakım için Hırvatistan’a giden Orman Genel Müdürlüğü’ne (OGM) ait iki yangın söndürme uçağından biriyle telsiz irtibatının kesilmesinin ardından 1 pilotun şehit olduğuna yönelik yapılan açıklamaya ilişkin yaptığı paylaşımda, “Uçak kazalarının sadece bir kaza olması dahi ülkemiz adına büyük istifalar sebebi olması gerekirken ardı ardına gelen bu haberlerin kazadan daha fazlası olduğu düşüncesi. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun” ifadelerini kullandı.