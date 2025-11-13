  • Haberler
  • Gündem
  • İYİ Partili Hakkomaz Şahin, 'Uçak kazaları istifa sebebi'

İYİ Partili Hakkomaz Şahin, 'Uçak kazaları istifa sebebi'

İYİ Parti Talas İlçe Başkanı ve Talas Belediyesi Meclis Üyesi Hadiye Hakkomaz Şahin, 'Uçak kazalarının sadece bir kaza olması dahi ülkemiz adına büyük istifalar sebebi olması gerekirken ardı ardına gelen bu haberlerin kazadan daha fazlası olduğu düşüncesi. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun' dedi.

İYİ Partili Hakkomaz Şahin, 'Uçak kazaları istifa sebebi'

İYİ Parti Talas İlçe Başkanı ve Talas Belediyesi Meclis Üyesi Hadiye Hakkomaz Şahin, C130 askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerler ile bakım için Hırvatistan’a giden Orman Genel Müdürlüğü’ne (OGM) ait iki yangın söndürme uçağından biriyle telsiz irtibatının kesilmesinin ardından 1 pilotun şehit olduğuna yönelik yapılan açıklamaya ilişkin yaptığı paylaşımda, “Uçak kazalarının sadece bir kaza olması dahi ülkemiz adına büyük istifalar sebebi olması gerekirken ardı ardına gelen bu haberlerin kazadan daha fazlası olduğu düşüncesi. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Gazeteci yazar Taha Kılınç, Doğu Türkistan'da tanık olduğu insanlık dramını anlattı
Gazeteci yazar Taha Kılınç, Doğu Türkistan'da tanık olduğu insanlık dramını anlattı
Kartal Kavşağı Projesi için 'Afetlere Karşı Dirençlilik' Toplantısı Yapıldı
Kartal Kavşağı Projesi için 'Afetlere Karşı Dirençlilik' Toplantısı Yapıldı
Başkan Arıkan Korkuttu: 'Ekonomi 2026 yılında 2025'ten daha kötü olacak'
Başkan Arıkan Korkuttu: ‘Ekonomi 2026 yılında 2025’ten daha kötü olacak’
Müdür Kabakcı, 'Genç Ofisler, gençlerimizin kendilerini geliştirebileceği önemli merkezlerdir'
Müdür Kabakcı, “Genç Ofisler, gençlerimizin kendilerini geliştirebileceği önemli merkezlerdir”
Serçeönü Alt Geçidi bugün 22.00'de bakım nedeniyle kapatılacak
Serçeönü Alt Geçidi bugün 22.00’de bakım nedeniyle kapatılacak
Başkan Arıkan: 'Uyuşturucu baronlarının siyasilerle fotoğrafları çıkıyor'
Başkan Arıkan: “Uyuşturucu baronlarının siyasilerle fotoğrafları çıkıyor”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!