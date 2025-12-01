İYİ Partili Hakkomaz Şahin, 'Yapı stoğuyla alakalı net verilerin çıkması gerekiyor'

İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, Talas Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısında Talas ilçesinde yapı stoğu ile alakalı net verilerin çıkması gerektiğini ifade ederek, "Bugünkü maddelerde genel olarak bir sıkıntı yoktu ancak biz bu afetle alakalı olan çalışmalarımızı merak ettik. Bununla alakalı 17 maddeden oluşan bir soru önergesi sunduk. Burada Talas'ta kaç adet yapı var, kaç tanesi 2000 yılı öncesinde, kaç tanesi yapı denetimde, kaç tanesi imar affından faydalandı, depremde hasar görenler, kentsel dönüşüme girenler. Sonra hani bunlarla alakalı geniş kapsamlı 17 maddeden oluşan sorumuzla beraber gelecek cevaplara istinaden bir öngörümüz olacak. Diyeceğiz ki mesela 2000 öncesinde şu kadar yapı var, toplam yapımız bu kadar. Otomatik olarak Talas'taki yapıların yüzde 25'i aslında risk altında ve bir performans analizi, risk analizi yapılması gerekiyor diyebiliriz. Bunu yaptıktan sonra vatandaş da önüne bakacak en azından. Sürekli bir korku kültürü var. Çünkü Talas biliyorsunuz, Kayseri Türkiye'nin en yüksek kat yüksekliğine sahip, 8.2 kat ortalamasıyla. Bunu da ben iddia ediyorum ki Talas'taki merkez mahallelerde yer alan 14-15 katlı binaların oluşturduğunu düşünüyorum. Bu öngörümüzü de ispat edebilmenin yöntemi aslında yapı stoğumuzla alakalı net verilerin çıkması gerekiyor. Bunun için önergemizi sunduk. Önümüzdeki ay bize kapsamlı bir bilgi vereceklerini söylüyorlar. Gelen bilgiler doğrultusunda daha kapsamlı hep beraber açıklama yapabileceğiz" diye konuştu.