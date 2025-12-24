  • Haberler
  • Gündem
  • İYİ Partili Kayserililer, Meclis Grup Toplantısına Katıldı

İYİ Partili Kayserililer, Meclis Grup Toplantısına Katıldı

İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel ve Kayserili bir kısım partililer, İYİ Parti'nin haftalık TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Başka vatanımız yok. Partimizin haftalık TBMM Grup Toplantısını, Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu'nun güçlü liderliğinde kararlılıkla, coşkuyla ve büyük bir heyecanla gerçekleştirdik. Biz bu vatana sonuna kadar sahip çıkacağız' dedi.

İYİ Partili Kayserililer, Meclis Grup Toplantısına Katıldı

İYİ Parti haftalık TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’ye sonuna kadar sahip çıkacaklarının vurgusunu yaparak, “Başka vatanımız yok. Partimizin haftalık TBMM Grup Toplantısını, Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu'nun  güçlü liderliğinde; kararlılıkla, coşkuyla ve büyük bir heyecanla gerçekleştirdik. Ayrıca, Kayseri İl Başkanımız Sn. Tansu Şener. İlçe Başkanlarımız ve yönetim kadrolarımızla birlikte toplantımıza katılım sağladık. Biz bu vatana sonuna kadar sahip çıkacağız” açıklamalarını yaptı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Genel Başkan Mahmut Arıkan'dan Esat Ayata'ya Tebrik
Genel Başkan Mahmut Arıkan'dan Esat Ayata'ya Tebrik
Emniyet Amiri 'Suça sürüklenen çocuk' kavramını anlattı
Emniyet Amiri 'Suça sürüklenen çocuk” kavramını anlattı
Regaib Kandili Yarın İdrak Edilecek
Regaib Kandili Yarın İdrak Edilecek
Başkan Büyükkılıç, Yerel Yönetimler İstişare Toplantısına Katıldı
Başkan Büyükkılıç, Yerel Yönetimler İstişare Toplantısına Katıldı
Ulaşılabilir Başkan'ın Şeffaf Odası İki yüzüncü Haftasında
Ulaşılabilir Başkan'ın Şeffaf Odası İki yüzüncü Haftasında
Türk Dünyası Kayak Merkezleri Birliği Erciyes'te Bir Araya Geldi
Türk Dünyası Kayak Merkezleri Birliği Erciyes'te Bir Araya Geldi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!