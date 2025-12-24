İYİ Partili Kayserililer, Meclis Grup Toplantısına Katıldı
İYİ Parti haftalık TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya katılan İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’ye sonuna kadar sahip çıkacaklarının vurgusunu yaparak, “Başka vatanımız yok. Partimizin haftalık TBMM Grup Toplantısını, Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu'nun güçlü liderliğinde; kararlılıkla, coşkuyla ve büyük bir heyecanla gerçekleştirdik. Ayrıca, Kayseri İl Başkanımız Sn. Tansu Şener. İlçe Başkanlarımız ve yönetim kadrolarımızla birlikte toplantımıza katılım sağladık. Biz bu vatana sonuna kadar sahip çıkacağız” açıklamalarını yaptı.