İYİ Partili Kazım Yücel: “Sığınmacılar, mülteciler şehrimizi istila ettiler”

İYİ Partili Kazım Yücel, 1HA mikrofonlarına mevcut iktidarın sığınmacı, kaçak ve mülteci politikaları hakkında sert eleştirilerde bulundu. Yücel, bazı mahalleleri sabah akşam gezdiğini ve gördüğü manzaranın insanın içini ürperttiğini söylerken, “Üç yıl kadar önce Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bir gün Suriyeli, Afgan ve Paki sığınmacıların Avrupa’ya gönderileceğiyle ilgili bir gündem vardı. Bir baktım ki Büyükşehir Belediye Başkanı gece 12’de, ‘Kayseri’den gitmek isteyen ne kadar mülteci varsa ücretsiz bir şekilde sınıra kadar göndereceğiz’ dedi. Ben de Kazım Yücel olarak ‘5 otobüs de benden’ dedim. Üzerine 3 yıl geçti; bakın geldiğimiz duruma, sığınmacılar şehrimizi istila ettiler. Bazı mahallelerimizi sabah akşam geziyorum, görülen manzara insanın içini ürpertiyor. Bir yetişkin insan olarak, bu yaşlı halimle akşam saatinde sadece Sahabiye Mahallesi’nin içinde gezdim ve inanın yüreğim titredi, insanlara bir şey soramadım. Oturmuş, pervasızca bela arayan insanları gördükçe ‘eyvah’ dedim. Üç yıl içerisinde nereden nereye geldik?” diye konuştu.

‘KAYSERİ’DE MAFYALAŞACAKLAR’

Yabancı uyruklu insanların bazı mahallelerde gruplaştığını iddia eden Yücel, “Şeker’de, Keykubat’ta, Küçükmustafa’da artık restoran, market, mağaza her şey açar oldular. Zaten gruplaştılar, Bugün belki görmüyorsunuz ancak Kayseri’de mafyalaşacaklar. Tabii ki buraya gelecekleri sırada ‘Yaşlısı, çocuğu, kadını gelsin’ dendi ama ‘Benim Mehmetçiğim orada şehit olurken gencinin burada ne işi var?’ demiştik. Her gün şehit haberleri geliyor, şehit ailelerini ziyaret ettiğimizde, insanların evlatlarını kaybettiğindeki söyleyemedikleri şeyleri buradan söylüyorum: Vatanını koruyup, kurtaracak, kollayabilecek delikanlılar, gelmişler benim şehrimde benim vatandaşıma kafa tutuyorlar, delikanlılık yapıyorlar. Emniyet, valilik, belediye başkanları sessiz. Ya bu şehrin bir sahibi yok mu? Cumhur İttifakı’nın vekilleri yok mu? Bu gerçeği görmüyorlar mı? Niye bir sesleri çıkmıyor? Bugün 150 binin üstünde sığınmacı var ve her geçen sayısı artıyor. Bunların içerisinde Paki ve Afganların yaptıklarını emniyetteki teşkilatlardan duyduğumda utanıyorum” dedi.

‘SAHABİYE KÜÇÜK BİR SURİYE OLDU’

Mevcut iktidarın sığınmacıları ve mültecileri siyasi bir unsur olarak kullandığını ve Sahabiye, Şeker, Keykubat gibi mahallelerin küçük bir Suriye olduğunu iddia eden Yücel, “Bir dönem ithalat ve ihracatla uğraştığım sırada Suriye’de çok bulunmuştum, artık Suriye’ye gitmeye gerek yok. Zaten Sahabiye, Şeker, Küçükmustafa, Keykubat zaten küçük bir Suriye oldu. Bunu defalarca söyledik ve yine tarihe not düşüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı söylediğinde Belediye Başkanları ‘gitmeli’ diyor. Bu insanları siyasi bir unsur olarak kullanıyorsunuz. Din kardeşleri diyorsunuz ya, ben bunları camide görmüyorum ama cami dışı dilenirken, mendil satarken, kabadayılık yaparken, insanları korkuturken görüyorum. Sahabiye Mahallesi’ndeki insanlar mülkünden bıkmış, buradaki bir mülk eğer ki başka bir mahallede olsa 2 milyon edecek ancak burada 300 bin lira etmiyor” diye konuştu.

‘ŞEHİR, 10 YIL ÖNCESİNDEN ÇOK FARKLI DURUMDA’

İYİ Partili Yücel, Kayseri’nin 5-10 yıl önceki halinden çok daha farklı bir duruma evrildiğini ve her gün vatandaşlardan farklı bir sıkıntı dinlediğini söyleyerek, “Her taraf sığınmacı, mülteci ile dolmuş, Cumhur İttifakı; siz bu durumu, gerçekleri görüyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı’ndan da bir işaret bekliyorsunuz, geldiğinde de hepimizden daha hızlı bir şekilde göndereceksiniz. Biz muhalefet olarak bunları disiplin edin diyoruz, bu insanlar kadınlarımıza, kızlarımıza kafa kaldırıyor hale geldiler. Allah aşkına ya şehrimin idarecileri, valim, belediye başkanları, Cumhur İttifakı milletvekilleri; istirham ediyorum, bu şehir 5-10 yıl önceki halinden çok farklı bir yere evrildi. Bu durumun farkında olan insanlar her gün bize ulaşıyorlar, sıkıntılarını dile getiriyorlar. Görmezden geliyorsunuz, evet bu insanlar bizlere geldiler, komşu oldular ancak bu şehrin idari amirleri; siz bu insanları komşu olmadığınız için farkında değilsiniz” ifadelerini kullandı.

‘VERGİ ÖDEMİYORLAR, SİGORTASIZ ÇALIŞIYORLAR’

Sığınmacı ve mültecilerin sigortasız bir şekilde çalıştığını ve vergisiz, ruhsatsız işletmeler açtığını iddian eden Yücel, “Vergi ödemiyorlar, sigorta ödemiyorlar. Bunlar sigortalı işe de girmek istemiyorlar. Sayın bakanım bir dönem, ‘Bunlar olmasa ekonomi çöker’ demişti. 10 yıl önce bunlar yokken çökmemişti ki, şu an zaten ekonomimiz çöktü. Bunlar ayaklandıracaksa bırak ayaklandırmasın. Benim Türk vatandaşım asgari ücretin biraz üstünde o işlerde seve seve çalışır ama bu insanlar gidip sigortasız çalışıyor. Birçoğu da sigortasız, vergisiz işyeri açıyor, tabii ki onlara hayat güzel. Hayat pahalılığı benim Türk vatandaşıma, bize yansıyor. Bu insanlarla ilgili gerekli düzenlemeyi sayın Cumhurbaşkanı yapmıyor olabilir ama şehrin emniyet müdürü, valisi, belediye başkanı; bu şehir bu kadar da yol geçen hanı olmamalı, kimliksiz insanlar kontrol edilmeli, polislere talimat vereceksiniz. Kimliği olmayanları göç idaresine teslim edeceksiniz ve ülkelerine geri göndereceksiniz. Ben bu şehirde yaşamaktan cidden keyif alıyorum ancak siz zorlaştırıyorsunuz” diye konuştu.