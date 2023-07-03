İYİ Partili Keskinkılıç, istifa etti

Parmak sallayıp, azarlayıp, toplumun size bahşettiği yerde toplumu yok sayıp, manipülatif söylemlerle seçmeni ötekileştirmeniz başarısız olunduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz” dedi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı olan Tahir Keskinkılıç, partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa sebeplerini de sıralayan Keskinkılıç, yanlış siyaset yapıldığını iddia etti. Keskinkılıç, yaptığı açıklamada “Siyasi partiler, kendi içinde liyakata önem vermediği, tercihleri ile değişimi öncelemediği, içinde bulunduğu topluma bir umut ışığı sunamadıkları takdirde, bütün söylemleri insanları oyalama ve hamasetten öteye gidemez. Değişimin en çok arzulandığı bir iklimde, bu değişimin öncüsü olma ihtimali olan kimselerin, gelinen noktada düşündükleri şeyin sadece kendi ve çevresindekilerin ikbali olduğu, maalesef uygulanan politikalar ve tercihlerle apaçık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Kendi hatalarına kör ama başkalarının hatalarına şahin kesilen bu tarz-ı siyasetin, toplumun umuduna karşılık verme ihtimali ne yazık ki kalmamıştır. Demokrasicilik oyunları, sözde temayüller, seçmene, parti üyelerine ve teşkilatlara dayatılan antidemokrat uygulamalar, mevcut iktidarın antidemokratik uygulamaları ile hazin bir benzerlik içerdiği, milletim sinesinde de makes bulmadığı alınan seçim sonuçlarıyla apaçık ortaya çıkmıştır. Sorumlu Siyaset anlayışı; Başarıyı sahiplenmeyi ve zafere ait onuru, yol arkadaşlarınızla paylaşmayı gerektirdiği kadar siyasi parti Liderinin de “mağlubiyetin” olası sonuçlarını ağır başlılık ve erdemle kabullenmeyi ve özeleştiriyi gerektirir. Parmak sallayıp, azarlayıp, toplumun size bahşettiği yerde toplumu yok sayıp, manipülatif söylemlerle seçmeni ötekileştirmeniz başarısız olunduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Onurlu siyaset kendinizle yüzleşeme beceriniz ile anlam bulur. Gelinen noktada siyasetin, devlet erkini kullanma yarışına döndüğünü üzülerek görmekteyim. Hatayı başkalarında görüp cezanın millete kesildiği bir denklemde pozisyon koruma yarışına dönen bugünün siyaseti içinde yer almanın, ideal ve hayallerimiz açısından bir karşılığı olmadığını söylemek sanırım yanlış olmayacaktır. Bu süreç içinde samimiyetine ve değişim inancına gönülden inandığımız dostluklarımız pek tabidir ki bakidir. Süreç içinde siyasi görüşünden bağımsız, bizleri kayıtsız şartsız destekleyen, bize inanan, güvenen, bizimle yol yürüyen, teşkilatlar içinde her anlamda samimiyetini ortaya koyan, iyiniyetli teşvik ve desteklerini esirgemeyen dostlarımıza içten teşekkür ediyorum. Parti ve teşkilatlar kimsenin şahsi mülkü değildir, liyakatten çok kişisel ilişkiler ile parti ve teşkilatlarda pozisyon alan, eleştirmeyen, haksız söylem ve tavırlara karşı dik bir duruş ortaya koymadan silik bir siyasi çizgide durarak yol alan bir siyasi anlayışın seçmen ve halkın beklentilerine çare olmayacağı aşikardır. Siyaset içi boş bir hamasetle değil, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, demokratik bir olgunlukla, eleştirilere açık, şeffaf bir sıcaklıkta halkını kucaklayan bir dille yapıldığı, hak ve hakikati koruyabilmenin yolu, milletin beklentilerinin çaresi olduğu, adaletin sağlanabildiği, liyakatin temsil edildiği bir zeminde yapıldığı sürece anlamlı olacaktır. Bizler siyasetin nimetleri ile bir yere gelmiş kişilerden değiliz, amacımız da hiçbir zaman bu olmamıştır. Seçmeni yok sayıp, kendi varlığını seçmene borçlu olduğunu unutan siyasi bir üslubun karşısında pozisyon koruyup sessiz kalacak bir kişiliğimiz olmamıştır, olmayacaktır. Bilinmelidir ki topluma hizmetin tek platformu siyaset olmadığının bilinci ile bundan sonraki yolculuğumuzu gene topluma hizmet anlamında inandığımız şekil ve kulvarlarda devam ettireceğiz. Yukarıda zikrettiğim nedenlerle ´İYİ Parti ´üyeliğimden istifa ettiğimi saygılarımla bilgilerinize sunuyorum” ifadelerini kullandı.