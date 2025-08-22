İYİ Partili Kılınç; “Artık idam gelsin. Bu tarz olaylara ağır cezalar verilmesi lazım”

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç, katledilen Hakan Çakır için üzüntüsünü dile getirerek, baş sağlığı diledi.

İYİ Partili Kılınç, “Maalesef Hakan Çakır cinayeti ülkemizi çok üzdü. Biz de üzüldük. Öncelikle ailesine başsağlığı diliyorum. En çok üzen manzara da cinayeti işleyen şahsın adliyeye girerken sırıtarak girmesi. Böyle bir ahlaksızlık, böyle bir şerefsizlik olmaz. Toplumun artık bakıyorsunuz sokaklarda maalesef çok ciddi anlamda bozulmuşluğu var. Cezasızlık algısı bu tarz insanlara cesaret veriyor ve bakıyorsunuz sokaklar, caddeler, mafyalarla, çetelerle dolmuş. Bakıyorsunuz taciz, tecavüz olayları artmış. Artık idam gelsin diyoruz. Bu tarz olaylara ağır cezalar verilmesi lazım. Bu cezasızlık algısının ortadan kaldırılması lazım. Çocuk katillerine bebek katillerine, tacizcilere, tecavüzcülere, böyle gencecik çocuklarımızı katledenlere artık idam gelsin diyoruz. Başka bir çözüm yok. Bu cezasızlık algısı artık sokaklarda maalesef mafya vari çetelerin oluşmasına sebep oldu. Ahlak kalmadı. Bir cinayet işleniyor. Gencecik bir çocuk yanında kız kardeşi var. Namusuna dil uzatıyorlar. Taciz ediyorlar. Buna karşılık veren bir genci katleden adam bir de utanmadan, sıkılmadan adliyeye girerken sırıtıyor. Ve bunu destekleyen bir grup var. Biz hangi ara böyle olduk? Bizim toplumumuz bir kadına karşı, yanında bir kadın olan birine kavga edecek dahi olsa etmez. Yanında kadın olunca ona saygı gösterirdi. Hangi ara biz bu hale geldik? Hangi ara bu kadar çürüdü bu toplum? O yüzden bu çürümüşlüğü önlemenin yolu bu cezasızlık değil. Böyle yapanlara ağır cezalar verilmesi ve gerekirse idamın tekrar getirilmesi lazım. İnsanlar sokaklara çıkamaz hale geldi. Cezasızlık algısı, mafyaların gitti de özendirilmesi ülkeyi maalesef bu hale getirdi. Bu noktada idam gelsin diyerek tekrar altını çiziyorum” ifadelerini kullandı.