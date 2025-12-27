İYİ Partili Kılınç, 'Binlerce kişiye istihdam sağlayan firmalara destek olunmalıdır'

Tokgöz Grup tarafından organize edilen 2. Konut ve Yapı Fuarı 25-28 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmek üzere ziyaretçilerine kapılarını açtı. Burada açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç, "Konut fuarının, birçok inşaat firmasını bir araya getirmek gibi önemli bir artısı var. Bu durum, tüketiciler için büyük bir kolaylık sağlıyor; çünkü burada birçok inşaat firmasının projesini aynı anda görme şansına sahip oluyorlar. Ancak ülkedeki en büyük sıkıntı, konut kredi faizlerinin yüksekliği ve insanların alım gücünün düşmüş olmasıdır. Aslında talep var ve fuara gelenler de oluyor; fakat faizler düşük, alım gücü de yüksek olsaydı sonuçlar çok daha iyi olabilirdi.Yirmi yıldır bu sektörün içindeyim hem siyasetçi kimliğimle hem de inşaat sektörü temsilcisi olarak şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim: Bundan on yıl önce asgari ücretle çalışan bir vatandaşımız bile ev alabiliyordu. Bugün ise bırakın ev almayı, insanlar ev kirasını bile ödeyemeyecek duruma geldi. Alım gücünün düşmesi ve kredi faizlerinin yüksekliği, inşaat sektörünü maalesef çok kötü etkiledi. Sektördeki arkadaşlarımız büyük fedakarlıklar yaparak hem istihdama katkı sağlıyor hem de barınma ihtiyacını çözmeye çalışıyorlar. Stant açan firmaların çok güzel projeleri var ancak bu projelerin halka ulaşabilmesi için konut kredi faizlerinin mutlaka yüzde 1'in altına düşmesi gerekiyor. On yıl önceki satın alma gücüne geri dönebilmek için asgari ücretin en az 60 bin lira, emekli maaşının ise 35-40 bin lira seviyelerinde olması gerekir. Mevcut yüzde 2,5 - 3 oranındaki faizlerle insanların konut sahibi olması imkansızdır; çünkü bu oranlarla tüketici bir konut kendine alıyorsa, üç konut değerinde faizi de bankaya ödüyor.İktidara tavsiyemiz, binlerce kişiye istihdam sağlayan bu firmalara destek olmalarıdır. Sektördeki sıkıntıları çözmek için gelirler artırılmalı ve faizler yüzde 1'in altına çekilmelidir. Geçmişte tüm dünya faiz artırırken biz faiz düşürdük ve şimdi bunun ceremesini çekiyoruz ne faizi düşürebiliyorlar ne de alım gücünü yükseltebiliyorlar. Fuarın tüm katılımcı firmalar için hayırlı ve bereketli olmasını diliyor, bekledikleri neticeleri almalarını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.