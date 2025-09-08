İYİ Partili Kılınç'tan ayetli tepki: 'Allah israf edenleri sevmez'

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç, Cumhurbaşkanlığı Sarayının harcamalarına yönelik açıklamalarda bulundu. İYİ Partili Kılınç, “Cumhurbaşkanlığı sarayının sadece bir aylık harcaması tam 1 milyar 200 milyon lira. Yanlış duymadınız, 1 milyar 200 milyon lira. Bu ne demek biliyor musunuz? 82 bin 758 emeklinin bir aylık maaşı demek. 54 bin 540 asgari ücretlinin alın teriyle kazandığı 1 aylık maaş demek. Her ay 480 ailenin bir yılda ise 5 bin 760 ailenin ev sahibi olabileceği paranın saray duvarları içinde eriyip gitmesi demek. Evet reisi yedirmediniz. Ve iktidar her fırsatta Hazreti Ömer'den bahsediyor. Ama Hazreti Ömer'in nasıl yaşadığını hiç anlatmıyorlar. Hazreti Ömer halifeyken her gün sadece 2 öğün yemek parasına denk gelen bir maaş alıyordu. Ve Hazreti Ömer halifeyken kimsesiz çocuklara ise 100 dirhem maaş bağlatıyordu. Oğlu Abdullah'ın devletin çobanına kendi devesini de otlatması için verdiğini duyunca ‘bu devlet hakkıdır’ diyerek o deveyi sattırdı ve parasını devlete iade ettirdi. İşte adalet budur. İşte kul hakkı hassasiyeti budur. İşte kamu hakkı hassasiyeti budur. Peki ya bugünkü iktidar ne yapıyor? Dillerinden Hazreti Ömer'i düşürmüyorlar. Ama yaşarken Karun gibi yaşıyorlar. Kur'an-ı Kerim'in Araf suresi 31’inci ayetinde. Yüce Allah buyuruyor; ‘Allah israf edenleri sevmez’. Ama bunlar israfı hayat biçimi haline getirmiş, millet açlıkla, yoksullukla mücadele ederken sarayda lüks ve şatafat içinde yaşıyorlar. Bu iktidar dini siyasete alet ederek, inancı malzeme ederek, resmen din tüccarlığı yapıyor. Ama unutmasınlar ki tarih her dönemin Karunlarını yazdığı gibi millet de bu israf düzenini bu kul hakkı yiyen düzeni unutmayacak. Biz milletin alın terinin, yetimin hakkının, emeklinin lokmasının hesabını sormaya geliyoruz” ifadelerini kullandı.