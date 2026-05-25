İYİ Partili Kılınç, Teşkilat Bölge Koordinatörü oldu

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç, İYİ Parti Teşkilat Bölge Koordinatörlüğüne atandı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Sedat Kılınç,” Şahsıma tevdi edilen Teşkilat Bölge Koordinatörlüğü görevi; benim için büyük bir sorumluluk ve dava nöbetidir.Bu kutlu görevi şahsıma layık gören başta Genel Başkanımız Sn.D.Musavat Dervişoğlu ve Teşkilat işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sn.Yasin Öztürk’e çok teşekkür ediyorum. Makamlar gelip geçer, önemli olan ardında güven, samimiyet ve mücadele bırakabilmektir. Rabbim çıktığımız bu yolda bizleri mahcup etmesin” ifadelerini kullandı.