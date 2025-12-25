İYİ Partili Koç'tan AK Partili Cıngı'ya destek

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı'yı, Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç yalnız bırakmadı. Milletvekili Cıngı’nın TBMM'de Erciyes ile ilgili yaptığı konuşma eleştirilere neden olurken İYİ Partili Koç’tan destek açıklaması geldi.

Başkan Koç, yaptığı açıklamada; “Son günlerde yalan yanlış sözde değerlendirmelerle Kayseri'mizin parlayan yıldızı, marka değerimiz, ekmek kapımız, eğlence yerimiz, çoluk çocuk hep birlikte yazın yaylasında, kışın zirvesinde anı biriktirdiğimiz Erciyes'imizi gündeme getirdi diye eleştirilen hatta linç edilmeye çalışılan Murat Cahit Cıngı beye yapılan haksızlığı kınıyorum” ifadelerini kullandı.