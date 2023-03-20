İYİ Partili Özhan: “Akmescit Mahallesine hak ettiği hizmet verilmelidir”

İYİ Parti Bünyan İlçe Başkanı Erhan Özhan, gündemdeki konuları değerlendirdi. Akmescit Mahallesinde yaşanan kazayı anımsatan Özhan, bu kazada hayatını kaybeden İsmail Koramaz’a rahmet diledi. Akmescit Mahalle sakinlerinin sık sık kaza yaşanan yolda düzeltme yapılmasını talep ettiklerini dile getiren Özhan, bölge ile ilgili yapılan çalışmaların da takipçisi olacağını söyledi.

‘SORUMLULUK MEVKİNDE BULUNANLAR ÖLÜMLÜ KAZALARI UNUTUP EVİNE, MAKAMINA DÖNÜYOR’

Akmescit Mahallesinde bulunan yolda çalışma yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Özhan, “Bugün Bünyan ilçesi Akmescit Mahallesi’nde hemşehrimiz İsmail Koramaz’ın cenazesindeydik. Koramaz, mahallemizde bulunan bir yolda aynı mevkide yaşanan 12. ölümlü trafik kazasında yaşamını yitirdi. Bu sorun uzun yıllardır devam ediyor ve çözüme kavuşturulamıyor. Sorumluluk mevkiinde olanlar ise her ölümlü kaza sonrası aynı mevki için tekrar tekrar aynı sözü verip maalesef o sözleri cenazemizle birlikte unutup evlerine, makamlarına dönüyorlar. Akmescit adına sorumlulara bir çağrıda bulunuyorum; biz bu sorumluluğu kendi üzerimizde hissediyoruz ve burada çözüm bekleyen problemin çözüme kavuşturulması noktasında sonuna kadar mahallelimizle beraber mücadele edeceğimin sözünü veriyorum” ifadelerini kullandı.

‘BÜNYANLI BİR SİYASETÇİ OLARAK ELİM AYAĞIM AKMESCİT MAHALLESİNDE OLACAK’

Akmescit Mahallesinde vatandaşların yetkililere ‘bizi Bünyan’dan kurtarın’ demesinin Bünyan siyasetçisi için acı verici bir durum olduğunu dile getiren Özhan, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın cenaze sonrası Akmescitli hemşehrilerimizle yaptığı konuşmasını dinleme fırsatı buldum. Akmescit’in sadece ölümlü kazalarla sonuçlanan yol problemi yok, mahallenin içine girilmez, içinde araba sürülmez, çocukların okula ayakları çamur olmadan, ıslanmadan gidemeyeceği bir durumdadır. Akmescit Mahallesi ilgi bekliyor. Bugün hemşehrilerimiz Büyükşehir ve Bünyan Belediye Başkanından ‘Bizi Bünyan’dan kurtarın’ isteğinde bulundular. Bu Bünyanlı siyasetçiler için çok acı bir durumdur. Akmescitlinin isyanına yüzde 100 katıldığımı beyan ediyorum. Bünyanlı bir siyasetçi olarak bir elim bir ayağım Akmescit Mahallesinde olacak. Mahalleye hak ettiği hizmetin gelmesi için her platformda mücadele edeceğiz. Adeta Akmescit Mahallesi şunu yaşadı; orada bir Akmescit var gitmesek de görmesek de bizimdir rahatlığında yaşayan bir iktidar siyaseti var. Orada bir Akmescit varsa gözleriniz açılmalıdır” şeklinde konuştu.