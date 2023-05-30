İYİ Partili Özhan: “İYİ Partili olduğumuz için kamu hizmetlerinden mahrum mu bırakılacağız?”

İYİ Parti Felahiye Kurucu İlçe Başkanı Mustafa Öztürk’ün Felahiye’de bulunan evinin üst caddesindeki menfezin kapatılmasından dolayı evinin garajını, buğday gübre ambarını en son yağan sağanak yağmur nedeniyle oluşan sele bağlı olarak malzemeler su altında kaldı. Bu duruma tepki gösteren İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Erhan Özhan, sosyal medya hesabından belediyeyi suçladı. Metin ve görsel paylaşan Özhan, “Felahiye Belediyesinden ve Kayseri Büyükşehir Belediyesinden açıklama bekliyorum. İYİ Parti Felahiye Kurucu İlçe Başkanı Sayın Mustafa Öztürk’ün Felahiye’de bulunan evinin üst caddesindeki menfezin kapatılmasından dolayı evinin garajını, buğday gübre ambarını sel basmış, malzemeleri sular altında kalmıştır. Oluşan maddi zarar karşısında belediyeye dilekçe verilmesine rağmen durum umursanmamış, ‘Bizimle alakası yok’ denilerek konu geçiştirilmiştir. Yapılan yol düzenlemesi İYİ Partili ve muhalif ailelerin bulunduğu bölgede kesilmiştir! Biz İYİ Partili olduğumuz için kamu hizmetlerinden mahrum mu bırakılacağız? Bunun izahını, açıklamasını ve telafisini bekliyoruz” açıklamasında bulundu.