İYİ Partili Özhan, 'Kayseri savunmadan payını almalı'

 İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erhan Özhan, Kayseri'nin savunma sanayi nimetlerinden yeterince faydalanmadığını söyledi.

PAYLAŞ
  • 13.01.2023 17:44
  • Güncelleme: 13.01.2023 17:44
  • 43
İYİ Partili Özhan, 'Kayseri savunmadan payını almalı'

Özhan, “Bugün geldiğimiz nokta itibariyle de savunma sanayi bu kadar gündemde iken, savunma sanayi yatırımları bu kadar konuşulurken, Milli Savunma Bakanının Kayserili olması gibi nimetlerden Kayseri’nin yeteri kadar faydalanmadığı kanaatimi paylaşmak istiyorum” dedi. 


Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı ikinci birleşimi Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlığında yapıldı. Büyükşehir Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 13 gündem maddesi müzakere edilerek, karara bağlandı. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erhan Özhan, Kayseri’nin savunma sanayi nimetlerinden yeterince faydalanmadığını söyledi. Özhan, “Bugün savunma sanayi ile ilgili Kayseri Büyükşehir Belediyesine bir madde geldi. Bir hazine alanının savunma sanayi alanında üretime yönelik kullanımı için bizlerin onayı istendi, bizde İYİ Parti grubu olarak buna desteğimizi açıkladık. Ben Kayseri kamuoyu adına bilhassa iktidar yetkililerine şu çağrıda bulunmak istiyorum. Kayseri hem hava ikmal anlamında hem de ana tamir anlamında, bugünlerde çok gündemde olan savunma sanayinin aslında Türkiye’nin öncü şehirlerinden bir tanesiydi diyebiliriz. Kayseri 22 yıldır AK Parti hükümetine kesintisiz destek veren bir şehir. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle de savunma sanayi bu kadar gündemde iken, savunma sanayi yatırımları bu kadar konuşulurken, Milli Savunma Bakanının Kayserili olması gibi nimetlerden Kayseri’nin yeteri kadar faydalanmadığı kanaatimi paylaşmak istiyorum” şeklinde konuştu. 

‘KAYSERİ’YE YENİ BİR PENCERE, YENİ BİR UFUK AÇIN’

Kayseri’yi bir mobilya şehrinin ötesine geçirerek savunma sanayi şehir olması gerektiğini dile getiren Özhan, “İktidara sadece bir muhalefet meclis üyesi olarak değil, bir Kayserili olarak, Kayseri’nin bir evladı olarak seslenmek istiyorum. Elinizde ki bu nimeti, iktidar nimetini, Kayseri’de bu altyapı varken lütfen doğru kullanın ve Kayseri’ye yeni bir pencere, yeni bir ufuk açın. Mobilya şehrinin ötesine geçelim. Bir savunma sanayi şehri olalım. Kayseri bu potansiyele, bu tecrübeye sahip bir şehir. Bütün Kayserililer adına iktidardan bunu talep ediyoruz. İktidara geldiğimiz takdirde de Kayseri’nin bu noktada ilerlemesi için biz üstümüze düşen her şeyi yapacağımızın Kayserili hemşerilerimize teminatını veriyoruz” ifadelerini kullandı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Sahte paraları piyasaya süremeden yakalandı

Sahte paraları piyasaya süremeden yakalandı

Kocasinan Günde 347 Ton Çöp Topluyor

Kocasinan Günde 347 Ton Çöp Topluyor

Kayseri'de eş zamanlı 'balık' denetimi

Kayseri'de eş zamanlı 'balık' denetimi

Başkan Büyükkılıç'tan Mithatpaşa ve Yeşil Mahallede Esnaf Ziyareti

Başkan Büyükkılıç'tan Mithatpaşa ve Yeşil Mahallede Esnaf Ziyareti

Erciyes Koleji ilgiden memnun

Erciyes Koleji ilgiden memnun

Ticari araçla çarpışan otomobil perte çıktı: 2 yaralı

Ticari araçla çarpışan otomobil perte çıktı: 2 yaralı

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İnfaz koruma memuru ölü bulundu

6
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri'de 3 ayrı programa katılacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri’de 3 ayrı programa katılacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın rekora doymuyor

Altın rekora doymuyor

TOMTAŞ arazisi için ilk adım atıldı

TOMTAŞ arazisi için ilk adım atıldı

DAHA FAZLA
Mustafa Pektemek, Eyüpspor ile anlaştı

Mustafa Pektemek, Eyüpspor ile anlaştı

İYİ Partili Yücel: 'Vatandaşın hakkını belediye meclisinde arıyoruz'

İYİ Partili Yücel: “Vatandaşın hakkını belediye meclisinde arıyoruz”

İYİ Partili Özhan, 'Kayseri savunmadan payını almalı'

İYİ Partili Özhan, “Kayseri savunmadan payını almalı”

Ayıların dron ile imtihanı: Pervanesiyle oynadılar

Ayıların dron ile imtihanı: Pervanesiyle oynadılar

Kazım Karabekir Mahallesi'nde bin dairelik 2. etap başlıyor

Kazım Karabekir Mahallesi'nde bin dairelik 2. etap başlıyor