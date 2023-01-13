İYİ Partili Özhan, “Kayseri savunmadan payını almalı”

Özhan, “Bugün geldiğimiz nokta itibariyle de savunma sanayi bu kadar gündemde iken, savunma sanayi yatırımları bu kadar konuşulurken, Milli Savunma Bakanının Kayserili olması gibi nimetlerden Kayseri’nin yeteri kadar faydalanmadığı kanaatimi paylaşmak istiyorum” dedi.



Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı ikinci birleşimi Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlığında yapıldı. Büyükşehir Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda 13 gündem maddesi müzakere edilerek, karara bağlandı. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erhan Özhan, Kayseri’nin savunma sanayi nimetlerinden yeterince faydalanmadığını söyledi. Özhan, “Bugün savunma sanayi ile ilgili Kayseri Büyükşehir Belediyesine bir madde geldi. Bir hazine alanının savunma sanayi alanında üretime yönelik kullanımı için bizlerin onayı istendi, bizde İYİ Parti grubu olarak buna desteğimizi açıkladık. Ben Kayseri kamuoyu adına bilhassa iktidar yetkililerine şu çağrıda bulunmak istiyorum. Kayseri hem hava ikmal anlamında hem de ana tamir anlamında, bugünlerde çok gündemde olan savunma sanayinin aslında Türkiye’nin öncü şehirlerinden bir tanesiydi diyebiliriz. Kayseri 22 yıldır AK Parti hükümetine kesintisiz destek veren bir şehir. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle de savunma sanayi bu kadar gündemde iken, savunma sanayi yatırımları bu kadar konuşulurken, Milli Savunma Bakanının Kayserili olması gibi nimetlerden Kayseri’nin yeteri kadar faydalanmadığı kanaatimi paylaşmak istiyorum” şeklinde konuştu.

‘KAYSERİ’YE YENİ BİR PENCERE, YENİ BİR UFUK AÇIN’

Kayseri’yi bir mobilya şehrinin ötesine geçirerek savunma sanayi şehir olması gerektiğini dile getiren Özhan, “İktidara sadece bir muhalefet meclis üyesi olarak değil, bir Kayserili olarak, Kayseri’nin bir evladı olarak seslenmek istiyorum. Elinizde ki bu nimeti, iktidar nimetini, Kayseri’de bu altyapı varken lütfen doğru kullanın ve Kayseri’ye yeni bir pencere, yeni bir ufuk açın. Mobilya şehrinin ötesine geçelim. Bir savunma sanayi şehri olalım. Kayseri bu potansiyele, bu tecrübeye sahip bir şehir. Bütün Kayserililer adına iktidardan bunu talep ediyoruz. İktidara geldiğimiz takdirde de Kayseri’nin bu noktada ilerlemesi için biz üstümüze düşen her şeyi yapacağımızın Kayserili hemşerilerimize teminatını veriyoruz” ifadelerini kullandı.