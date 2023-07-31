İYİ Partili Özhan, 'KAYTUR A.Ş. çalışanları ekonomik haksızlığa maruz kalmakta'

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Erhan Özhan, KAYTUR A.Ş. çalışanlarının Belediyenin diğer şirketlerinde çalışanlarına göre büyük bir ekonomik haksızlığa maruz kaldıklarını iddia etti. KAYTUR çalışanlarının Büyükşehir Belediyesine bağlı KASKİ, KAYMEK, Spor A.Ş., Erciyes A.Ş., Ulaşım A.Ş., İmar A.Ş. gibi iştiraklerde ve genel müdürlükler bünyesinde çalışan işçilerin sahip olduğu sosyal ve sendikal haklardan yararlanamadığını söyleyen Özhan, “Kent ekmek fırınıyla, büfeleriyle, restoranlarıyla ve belediyenin düzenlediği bütün organizasyonlarda gece gündüz demeden ortaya koydukları emekle ‘Belediyenin halka görünen yüzü’ olan emekçi kardeşlerimizin sesine kulak verilmelidir. KAYTUR çalışanlarının ‘Sendikal haklara’ sahip olmaları sağlanarak; sosyal ve hukuki hakları artırılmalı, çalışma şartları iyileştirilmeli, mesaileri tam olarak hesaplanmalı ve maaşları diğer sendikalı iştirak çalışanları gibi asgari ücretin üzerine çıkarılmalıdır. Yine hizmet kalitesinin artırılması ve işsizliğe bir nebze olsun çare bulunabilmesi için ek personel alımları yapılmalı. Esas faaliyet alanı ‘Hizmet sektörü’ olan KAYTUR’da, çalışanların kendilerini mutlu ve huzurlu hissettiği bir iş ortamın olması; halkın daha iyi hizmet almasını ve güler yüzlü Belediyecilik ile karşılaşmasını sağlayacaktır. Bu vesile ile Kayseri Büyükşehir Belediyesini gereğini yapmasını diliyorum” şeklinde açıklamada bulundu.