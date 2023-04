İYİ Partili Özhan: “Meclis üyesi partimizden Aralık 2022 yılında ayrılmıştır”

İYİ Parti Felahiye meclis üyesinin bir başka siyasi partiye katılımına ilişkin çıkan haberler hakkında konuşan Özhan, “Bu belediye meclis üyesi partimizden Aralık 2022 yılında ayrılmıştır. Her ay yeni haberi geçilen, kendi partilerine katıldığına dair haber metinlerini gördüğümüz, her ay rozet takılan bir kişi” açıklaması yaptı.

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Erhan Özhan, partisinin Felahiye Meclis Üyesi’nin bir başka siyasi partiye katılımına ilişkin çıkan haberler hakkında konuştu. Siyasi partilerin bu seçim sürecindeki en büyük algı operasyonu İYİ Parti üzerinden yaptığını belirten Özhan, “Siyasi partilerin bu seçim sürecindeki en büyük algı operasyonu İYİ Parti üzerinden dönüyor. Diğer siyasi partiler kendilerini anlatmaktan ziyade ‘Acaba İYİ Parti üzerinden nasıl bir iftira kampanyası yürütebiliriz, nasıl bir algı operasyonu oluşturabiliriz, İYİ Parti üzerinden nasıl yalan haber ve dezenformasyon ortaya koyabiliriz’ bunun kaygısıyla siyaset yaptıklarını görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Felahiye meclis üyemizin bir başka siyasi partiye katılımına ilişkin bazı haberleri gördük. Bu belediye meclis üyesi partimizden Aralık 2022’de ayrılmıştır. Her ay yeni haberi geçilen, kendi partilerine katıldığına dair haber metinlerini gördüğümüz, her ay rozet takılan bir kişi. Bu kişinin memleketi Felahiye’ye dair gündeme taşıdığı ne konu var diye baktığımızda hiçbir haber metni bulamıyoruz. Sadece bir partiden diğer partiye geçişle ilgili haber metinlerinde ismiyle karşılaşıyoruz” diye konuştu.

Kayseri’deki diğer siyasi partilere Felahiye üzerinden bazı sorunları da aktaran Özhan, “Felahiye’de asıl gündemin ne olması gerektiğini ortaya koyalım. Felahiye’de ne var, 6 yıldır kullanılmayan atıl vaziyette bırakılmış Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin mezbahane yatırımı var. Yani milletin vergisiyle, alın teriyle ortaya koyduğu bir bütçeyle meydana getirilmiş bir mezbahanenin 6 yıldır çürümeye terk edildiğini görüyoruz. Bir başka yatırım ise Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmış 300 başlık ahırın içerisinde hiçbir faaliyetin olmadığını görüyoruz. Yine çürümeye yüz tutmuş bir yatırım söz konusu. Başka ne görüyoruz, Felahiye’ye yapılmış bir kapalı Pazar yeri görüyoruz. Fakat otopark olarak kullanılıyor, neden ilçenin pazar kültürüne uygun yapılmadığı için. Pazarcı esnafı içini kullanmak istemediği için otopark haline getirilmiş bir kapalı Pazar yerinden bahsediyoruz. Yani Felahiye için şimdiye kadar yüz milyonlarca liranın çöpe atıldığını görüyoruz. Bu para Felahiye halkı için, hemşehrilerimiz için 1 liralık menfaate dönmüş mü dönmemiş. Bugün bir başka partiyle anılan Belediye Meclis üyeleri Felahiye’de atıl vaziyette bırakılmış ve Felahiye halkı için kullanılmayan bu icraatlar üzerinden gündeme gelmeyi denemeliydiler” şeklinde konuştu.

Felahiye’de yaşanan sorunları İYİ Parti ilçe başkanı Ali Dinçer Kuzugüden’den öğrendiklerini de dile getiren Özhan, “Biz bunları Felahiye’nin çalışkan İYİ Parti ilçe başkanı Ali Dinçer Kuzugüden’den öğreniyoruz. İlçe başkanımız her hafta ilçenin sıkıntılarını gündeme taşıma gayretinde. İlçe Başkanımız Felahiye’de son 1 ay içerisinde üye sayımızı yüzde 50 artırmış vaziyette, katılımlar hem AK Parti hem MHP cephesinden olmak üzere yüzde 50 üye sayımızın artığı bir ilçe teşkilatından bahsediyoruz. Felahiye’de başka ne var, her seçim döneminde iki ayda bir bizden geçtiği iddia edilen kişiler de olduğu gibi her seçim döneminde temeli atılan, projesi duyurulan Göğdere yolu var. Yine bir seçim arefesinde Göğdere yolunda çalışmaların başladığına şahit oluyoruz. Sanırım 30 yıl içerisinde 5-6 seçim dönemi görerek Göğdere yolunun da tamamlanmasını tahmin edebiliriz. Bir sonraki dönemde inşallah İYİ Parti’nin hem Felahiye’de hem de Kayseri genelindeki iktidarı ile bu atıl vaziyete gelmiş yatırımların da faaliyete döndüğünü göreceğiz. Hem Felâhiye halkı hem de Kayseri halkı İYİ Parti’nin hem yerel de hem de geneldeki iktidarı ile gerçek hizmetle, akla, mantığa, planlamaya uygun hizmetle tanışmış olacak. İYİ Parti seçim sürecini çok kuvvetli geçiriyor. Seçim sürecini katılımlarla sürdürüyor. Er meydanı seçim sandığı diyoruz, seçim sandığında da gerçek sonuçları göreceğiz” ifadelerini kullandı.