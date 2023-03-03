İYİ Partili Özhan: 'Meral Akşener'in ortaya koyduğu irade milli iradedir'

 İYİ Parti Bünyan İlçe Başkanı Erhan Özhan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masadan ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamaya ilişkin, 'Genel başkanımızın ortaya koyduğu irade milli iradedir, Türk siyaseti için üçüncü bir yoldur.

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  • 03.03.2023 21:13
  • Güncelleme: 03.03.2023 21:13
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İYİ Partili Özhan: 'Meral Akşener'in ortaya koyduğu irade milli iradedir'

Biz bu saatten sonra sayın Akşener’in millet iradesine güvenen tavrının sonuna kadar yanındayız. Bu tavrın da 14 mayısta gerçekleşeceği ifade edilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde millet iradesinin iktidarı olarak taçlanacağının müjdesini verebiliriz diyorum” dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masadan Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını onaylamadığını belirterek ayrıldı. İYİ Parti Bünyan İlçe Başkanı Erhan Özhan ise, ‘Genel Başkan Akşener’in ortaya koyduğu irade milli iradedir’ diyerek, “Genel Başkanımız Meral Akşener’in bugün ortaya koyduğu irade millet vicdanının sesi olmuştur. Biz aylardır genel başkanımızın ifadesiyle ‘kazanacak aday’ diyorduk. Bu nedir; milletin gönlünde yer etmiş olan kişiyi, millet kimi istiyorsa onların karşısına aday olarak çıkarılması gerektiğinin ısrarcısıydı. Bunu son güne kadar devam ettirdik. Biz millete dayatmacı bir zihniyetle aday bu olmalı siz de bunu seçeceksiniz teklifini veya seçeneğini ortaya koymak istemedik. Milletimiz kimi konuşuyor ve cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorsa onu milletin karşısına aday olarak çıkarılması gerektiğine inandık. Genel başkanımız da bu iradeyi ortaya koydu. Özellikle de İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarını bu konuda göreve davet ederek teklif olarak sundu. Milletimiz kendilerine teveccüh göstermişti ve genel başkanımız da bunu teklif olarak sunmuştu. Masada bunun kabul edilmemesi neticesinde genel başkanımızın ortaya koyduğu iradenin sonuna kadar yanındayız. Çünkü genel başkanımızın ortaya koyduğu irade milli iradedir, Türk siyaseti için üçüncü bir yoldur. Bu yol neyi temsil ediyor, doğrudan doğruya Türk milletinin kendisini, vicdan sesini temsil ediyor. Biz bu saatten sonra sayın Akşener’in millet iradesine güvenen tavrının sonuna kadar yanındayız. Bu tavrın da 14 mayısta gerçekleşeceği ifade edilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde millet iradesinin iktidarı olarak taçlanacağının müjdesini verebiliriz diyorum” ifadelerini kullandı.

1ha

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