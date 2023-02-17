İYİ Partili Özhan, “Türk milleti yine büyüklüğünü gösterdi”

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde yıkıma sebep oldu. Binlerce kişi hayatını kaybederken, birçok vatandaş ve kurum ise yaraların sarılması için yardım seferberliği başlattı.

Depremden hemen sonra bölgeye yardım götüren İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve İYİ Parti Bünyan İlçe Başkanı Erhan Özhan, felaketin yaşandığı bölgeyi ve yardım faaliyetlerini anlattı. Bu depremin ülke tarihinin en acı olayı olduğunu vurgulayan Özhan, "Bu felaket sonrası acı, duygusallık, yeterlilik, yetersizlik hepsi bir arada tartışma konusu oldu. Bu tartışmaların yaşandığı bu günlerde hepimizin siyasi parti rozetlerinin üzerinde bir Türk bayrağı rozetiyle yani bir devlet ve millet anlayışıyla konuyu değerlendirmemiz lazım. Birlikteliğimizin güçlü tutulması kanısındayım. Bölgeye gittim, gördüm. İlçe halkımızın yardımlarını bölge halkına ulaştırdık. Bunula birlikte gözlem yapma fırsatı elde ettik. Basından öğrendiklerimiz ve kendi gözlemlerimize dayanarak şunu ifade edebilirim. İlk günden itibaren milletimiz Türkiye’nin 4 bir tarafından deprem bölgesine akın etti. Çoğu vatandaş yolları bilmeden, nereye ulaşacağını bilmeden TIR’larda ve araçlarda taşıdıkları ihtiyaç malzemeleriyle birlikte o yıkıntıların arasına koştular. Büyük Türk milleti tekrar büyüklüğünü gösterdi” şeklinde konuştu.

‘ACIYI YOĞUN YAŞADIĞIMIZ GÜNLERDEYİZ’

Siyaset kurumu açısından konuyu değerlendiren Özhan, “Siyasi tartışmaların uzağında durmamız gereken birliktelik mesajlarını güçlü şekilde ortaya koymamız gereken günlerdeyiz. Fakat bu durumlarda siyaset kurumunun da 1’inci dereceden sorumlu olduğunu da unutmamalıyız. İmar konusunda çıkan kararlar önce Türkiye Büyük Millet Meclisini sonrada belediyelerimizi, belediye meclislerimizi ilgilendiriyor. 2 noktada seçilmişlerin görev aldığını yani siyaset kurumunun 1’inci dereceden etkin olduğunu düşünürsek siyaset kurumunu bu konunun dışında tutamayız. Acıyı yoğun yaşadığımız günlerdeyiz. Fakat hem siyasetin hem bürokrasinin işi ehline vermesi gerektiği konunun siyasi popülizmin dışında değerlendirilerek insan sağlığına yönelik değerlendirilmesi kanaatinde olduğumuzun bilinmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

‘HESABIN SORULMADIĞI KONULARDA BİZ DAHA BÜYÜK ACILARA KAPI AÇARIZ’

Belediye Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne çağrıda bulunan Özhan, “Depremde ortaya çıkan tartışmalardan birisi de altında iş yeri olan binalardaki bazı insanların kötü niyetle kolon kesmesi olduğunu gördük. Ben Kayseri Büyükşehir Belediyesine bir tavsiyemi ileterek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz acilen ilk etapta altında iş yeri olan binaları kontrol etmelidir. Binalarda kolon kesme durumu olan yerlerde ve buna teşevvüş eden kişilere karşı acımasızca kanun gerektirdiği bütün yaptırımların yerine getirilmesi kanaatindeyim. Milletimiz bir olsun. Fakat milletimiz aynı zamanda siyasilerden de eksik kalan noktalarda da hesap sormasını bilsin. Hesabın sorulmadığı konularda biz daha büyük acılara kapı açarız. Buradan derslerimiz çıkarıp, gelecek nesillerimizin sağlıklı bir ülkede yaşaması için elimizden geleni yapmalıyız. Bu zor sürecinde altından kalkacağımız inancındayım” diye konuştu.