İYİ Partili Özhan, “Ulaşımda sefer sayıları arttırılmalı”

Özhan, “Özellikle yoğun olan seferlerde, insanlarımızın ciddi salgın hastalıkların yaşandığı bir dönemde sıkış tıkış o otobüslerde ulaşıma maruz kaldığı, bulaşıcı hastalıkların bu sebeple hızla yayıldığı ve rahatsız edici bir şekilde evlerine iş yerlerine ulaştıklarına şahit oluyoruz. Bu noktada belli bölgelerimize sefer sayılarını artırılması gerekiyor” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Başkan Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda toplam 62 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek karara bağlandı. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Erhan Özhan, engelli vatandaşların Büyükşehir Belediyesi veya devlet imkanlarını fazla bilmediklerini söyledi. Özhan, “Biz meclis toplantılarında büyükşehir gündemine olduğu kadar aynı zamanda insanımızı sosyal ve kültürel anlamda ne ilgilendiriyor, şehrin hangi sorununu dile getirebiliriz, hangi konuda milletimizin sözcüsü olabiliriz onun kaygısı ile bu toplantılara katılıyoruz. MS hastalığından muzdarip olan bazı hemşerilerimizin bize ilettikleri konuları Büyükşehir Belediyesi ile paylaştık. Biz bunu paylaşmakla birlikte aynı zamanda engelli vatandaşlarımıza belediye adına da bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bazı rahatsızlıklardan mustarip olan arkadaşlarımız, hemşerilerimiz mevcut haklarını veya bu noktadaki rahatsızlıklarına ilişkin Büyükşehir Belediyesinin veya devletim imkânlarını tam manasıyla elde etme noktasında bazı bilgi eksikliklerine sahip olabiliyorlar. Ben buradan sizin aracılığınızla mecliste edindiğimiz bilgileri kamuoyuyla, başta MS hastaları olmak üzere çeşitli fiziksel tedavilere ve fizyoterapiye ihtiyaç duyan hastalıkları yaşayan hemşerilerimize duyurmak istiyorum. Büyükşehir Belediyesinin bu noktada çalışmaları ve hizmetleri var. Büyükşehir Belediyesinin Beyaz Masası’na veya ilgili daireleri bu hemşerilerimizin hızla ulaşmasını bu hizmetlerden faydalanmasını rica ediyorum” şeklinde konuştu.

‘ULAŞIM SIKIŞIKLIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI GEREKİYOR’

Mecliste vatandaşın sesi olarak belli konuları dile getirdiklerini belirten Özhan, “Dile getirdiğimiz noktalarda Büyükşehir Belediyesinin bir eksikliği varsa bu eksikliğin giderilmesini rica ediyoruz. Büyükşehir Belediyesinin bir hizmeti varsa vatandaşın bundan haberi yoksa da vatandaşın duyması için vesile oluyoruz. Bu noktada bugün yine ulaşımla ilgili bir açıklamalarda bulunuldu. Otobüs seferlerinde ciddi bir yoğunluk yaşanmakta, iniş binişlerde ciddi sıkıntılara neden olmakta biz bazı Avrupa kentlerinde gördüğümüz otobüslerin bütün kapılarının aynı anda binişler için inişler için kullanılabildiği, hızla insanların rahat bir şekilde ulaşımının sağlandığı hizmetleri tecrübe ediyoruz, izliyoruz. Biz bunların Kayseri’de kullanılabilirliği, uygulanabilirliği noktasında ricacı olduk. Bu noktanın üzerine düşeceklerini kendileri ifade ettiler. Bazı seferlerde özellikle yoğun olan seferlerde, insanlarımızın ciddi salgın hastalıkların yaşandığı bir dönemde sıkış tıkış o otobüslerde ulaşıma maruz kaldığı, bulaşıcı hastalıkların bu sebeple hızla yayıldığı ve rahatsız edici bir şekilde evlerine iş yerlerine ulaştıklarına şahit oluyoruz. Bu noktada belli bölgelerimize sefer sayılarını artırılması gerekiyor. O ulaşım sıkışıklığının ortadan kaldırılması gerektiğini tekrardan ifade ediyoruz” ifade etti.