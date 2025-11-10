İYİ Partili Şahin, 10 Kasım Mevlidi okutup lokum dağıttı

İYİ Parti teşkilatları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla 81 il ve ilçelerde ikindi namazının ardından mevlit okuttu ve ikramlarda bulundu. Bu kapsamda İYİ Parti Talas İlçe Teşkilatı da Dedeoğlu Camii’nde mevlit programı düzenleyerek lokum ikram etti.

İYİ Parti Talas İlçe Başkanı ve Talas Belediyesi Meclis Üyesi Hadiye Hakkomaz Şahin yaptığı açıklamada, “Ulu önder Atatürk'ümüzün aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümü sebebiyle Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’nun talimatlarıyla tüm Türkiye genelinde, her il ve ilçede, Atamız adına ikindi namazını müteakip mevlit okutulması yapıldı ve lokum ve benzeri ikramlıklar dağıtıldı. Atatürk'ün anılmaya ihtiyacı yok, bizlerin Atatürk'ü anmaya ihtiyacı var. Bilindiği üzere Kocaeli Müftülüğü'nün, olması gerektiği gibi, bir devlet adamına yakışır şekilde Atatürk'ü anmayla ilgili talebi ne yazık ki bazı kesimler tarafından kötü karşılandı. Biz Atamızın vaktinde yapmış olduğu temizliğin yarım kalmasından kaynaklandığını düşünmekteyiz bunun. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti bu tarz insanlara prim vermeyecektir ve en kötü karanlık günlerden aydınlığa nasıl geçildiğini, zor zamanların nasıl aydınlığa çıktığını, en imkansızlıklardan nasıl yedi düvele karşı meydan okunduğunu gösteren Atatürk'ümüz, bu tarz çapulculara karşı da Türk milletimizin aydın bir şekilde dik duruşunu devam ettirmesi gerektiğini herkese en güzel şekilde örnek olmuştur. Bizler şu anda İYİ Parti Talas Teşkilatı olarak Dedeoğlu Camii önündeyiz. Mevlidimizi okuttuk, ikramlıklarımızı dağıtıyoruz. İlelebet Atatürk'ün sonsuza dek yaşayacağına hep birlikte inanıyoruz” diye konuştu.