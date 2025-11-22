İYİ Partili Şahin, 'Arabada yalnızken bile Ahmet Kaya dinlemezken, İmralı'ya gitmek için yarışır hale gelenler var'

İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, Ahmet Kaya’yı dinlemeyen insanların bugün İmralı’ya gittiğini söyledi. İYİ Partili Hakkomaz Şahin, “Türk milleti ne yazık ki en kötü günlerinden geçiyor. Kara leke olarak tarihe bir not yazıyoruz. Vakti zamanında milliyetçiler çok büyük bedeller ödemişken, Ahmet Kaya’yı bile dinlemeyen insanların bugün İmralı’ya heyet göndermek için birbiriyle yarışa girdiğini görüyoruz. Ahmet Kaya’ya baktığımızda; terör sevicidir, teröristlere şarkılar yazıyor, terörist annelereni övüyorken, benim kendi şehidimin annesi üzülür diyerek şarkıları her ne kadar Türk toplumunun müzik yapısına benzer olsa da kendisi bir terör sevicidir diye, insanlar arabada yalnız kaldığında bile dinlemediği biriyken; bugün gelinen noktada direkt terörist elebaşının ayağına gidilip bir yarışa giriliyor. Daha geçenlerde şehit verdik. Bunun ne yazık ki milliyetçi, vatansever toplumumuzun ne kadar karşı olduğunu aslında kendileri de biliyor. Bunun için meclis üyeleri harıl harıl ‘Şehitler anıtı dikelim’, ‘Millet Bahçesi’ne Şehitler Anıtı yapalım’ tarzında toplumumuzun isteyeceği şekilde şehitleri onura eden hareketler yapıyorlar. Zaten kendilerine asıl yakışan budur. Diğeri kendi kimlikleri ile ters düşüyor. Bunu kendileri de biliyor. Aynı zamanda tabanı da istemiyor. Fakat ‘Liderimizin vardır bir bildiği’ anlayışıyla, iki gün sonra ‘Kandırıldık’ denilecek hareketin içerisinde olduklarının farkında değiller. Hatalarından geri dönmek için vakit henüz erken. Bir an önce kendi liderlerini de uyararak, tarihe kara bir leke olarak geçmelerinin önüne geçmek lazım. Çünkü; kendileri de biliyor ki MHP istemezse bu süreç duracaktır. Bizler İYİ Parti olarak kendisini ülkücü ilan eden, milliyetçi ilan eden bütün vatanseverleri bayrağımız altında toplamaya hazırız. Siyasetimiz kesinlikle dik bir duruş göstermektedir. Şehit ailelerinin yanındayız. Bugün 50 bin şehit verdi diye Filistinliler’i orada büyük bir katliama maruz bıraktı diye Netanyahu’ya ‘terörist’ denirken, iki devletin yarışında Filistinliler’in bu kadar mağdur edilmesi, bu kadar ölüm vermesinden dolayı kınanırken, bizim kendi milletimizde bebek katili 50 bin şehitimizin sebebi olan Abdullah Öcalan’ın ayağına gidilmesi, Türk toplumunun ‘Türklüğü ayaklar altına alıcaz’ demelerini gerçekleştirmeye çalıştıklarının bir göstergesidir. Bizler İYİ Parti olarak Türk milletinin temsilcisiyiz. Buradayız, bu sürece izin vermeyeceğiz” ifadelerinde bulundu.