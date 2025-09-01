İYİ Partili Şahin, 'Bakanlık, eğitime önem vererek yatırımlarla destek versin'

Talas Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Talas Belediyesi Meclis Salonu’nda, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste 18 asıl gündem maddesi müzakere edilerek karara bağlandı.

Meclis sonrası konuşan İYİ Parti Talas Belediyesi Meclis Üyesi Hadiye Hakkomaz Şahin, “Toplantı gündemindeki birçok madde olumlu bir şekilde onaylandı ve kabul edildi. Burada İlçe Milli Eğitim'in vermiş olduğu birkaç teklif vardı. Bunlarda Talas'ta yer alan okulların emsal artışlarıyla ilgiliydi. Tabii ki belediye iktidar muhalefetiyle, okullarla alakalı, eğitimle alakalı bir konu varsa destek veriliyor. Fakat şu konuda dikkat çekmemiz gerekiyor: Mehmet Cemile Oğulcuklu okuluyla alakalı. Daha öncesinde de bizim de sorduğumuz durumunu merak ettiğimiz bir durumdu. İki yıldır okul boşaltıldı ve çevre okullara dağıtıldı öğrenciler. İki yıldır öğrenciler farklı yerlere gidiyorlar. Okul yapıldı yapılıyor, bunun durumunu öğrenmeye çalışırken bir bakıyoruz, emsal değişiklikle alakalı belediyeye bir başvuruda bulunuluyor. Buranın projesi hazır değil miydi? Bu kadar zaman geçti. Ve o okulda okula başlayan öğrenciler, birinci sınıf olanlar, okul bittiğinde farklı bir yerden mezun olacaklar büyük bir ihtimalle, okullarına adım atamadan. Evlerinin dibinde okul var, boşaltılıyor, iki yıl geçiyor. Tam başlandı, başlanacak derken hala projesi tam olarak hazır değil. Eğitime belediyenin vermiş olduğu önem kadar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de önemi vermesi, arttırması ve en acil yatırımlar arasına geçirmesi gerekiyor. Biz bu okulların bir an önce yapılmasını talep ediyoruz. Çünkü orada muhtemelen okuldaki öğrenci sayısının artışına bağlı olarak, kat yüksekliği artışı gibi talepleri var ve vatandaş aşırı derecede mağdur. Bunlara biz onay verdik ama, Milli Eğitim’in de bir an önce hızlı bir şekilde okulları yapmasını talep ediyoruz” diye konuştu.