İYİ Partili Şahin 'Erciyes Bulvarı ve Kocasinan Bulvarı, şehrin kurumsal hafızası olan isimlerdir'

İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Hadiye Hakkomaz Şahin, Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı Meclis toplantısında alınan karar ile ‘Kocasinan Bulvarı’ isminin ‘Mustafa Elitaş Bulvarı’ olarak değiştirilmesi kararına tepki gösterdi.

İYİ Partili Şahin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Kayseri’nin tarihi dokusunu gösteren sokak, cadde isimlerinin sürekli olarak iktidarda yer alan bakanların isimleriyle yer değiştirdiğini görüyoruz. Erciyes Bulvarı, Kocasinan Bulvarı; bunlar onlarca yıldır Kayseri’de, hem şehir dışından gelen vatandaşların hem de Kayseri içerisindeki insanların sürekli olarak kullandığı ve bildiği, şehrin kurumsal hafızası olan isimlerdir. Bugün baktığımızda ne yazık ki bazı bakanların kendilerince tahmin ettiğimiz üzere iktidar içerisindeki kendi iç savaşlarından dolayı; 'Kim Kayseri’nin abisi? Kim daha güçlü? Kayseri’de kim daha söz sahibi?' tarzındaki dışarıya yansıyan bir iç yarıştan dolayı belediyelerin de bu yarışta taraf olma ya da birbirlerinin 'İşte ben bu bakandan tarafım' ya da 'Ben de varım, ben de sizin yarışınızın içerisinde destekçinizim' tarzında kendilerini vatandaşın temsilcisi olmaktan öteye geçerek sanki bakanlara karşı bir hizmet yarışına girdiklerini görüyoruz ve Kayseri’nin tarihi cadde isimlerinin değiştirildiğine tanık oluyoruz. Bu cadde isimleri yıllar öncesinde yapılmış, Kayseri’nin kendisini bildi bileli var olan caddelerdir, isimlerdir. Bunların kişiye özel değiştirilmesi ne yazık ki ne vatandaşlar tarafından takdir görür ne de kendilerine iyi bir intiba bırakacaktır. Geriye dönüp bakıldığında; 'Hani evet Kocasinan Belediyesi de şunu yaptı, Melikgazi bunu yaptı, Büyükşehir bunu yaptı' diye güzel şekilde en azından 'Şu yolları vardı' denmek yerine Kayseri’nin tarihi yollarının ismini değiştiren bir belediye olarak anılmak istemiyorlarsa bu hatalardan vazgeçmeleri ve bir an önce bu kararı geri çevirerek, geri alarak acil bir şekilde Erciyes Bulvarı ve Kocasinan Bulvarı isimlerini geri vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu hatalara eğer devam etmeye çalışırlarsa da vatandaşın bunu en kısa zamanda tepkilerini daha yüksek bir şekilde göstereceklerine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.