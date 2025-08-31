İYİ Partili Şener; “Bu millet, Türküyle, Kürtüyle, Çerkeziyle tek bir yumruk, tek bir millet”

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümünde Kayseri Lisesi’nde Resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyonun ardından konuşan İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener, “Öncelikle hem Türkiye'deki tüm halkımızın ve hemşehrilerimizin Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Bundan 103 yıl önce Mustafa Kemal'le silah arkadaşları Samsun'dan bu kıvılcımı yaktılar Milli mücadelenin kıvılcımını yaktılar. Önce Amasya'da sonra Sivas, Erzurum. Ardından tüm milleti tek bir yumruk yaptılar. Ve yedi düvelle mücadele ettiler. Sakarya'da, Afyon'da ve en son da İzmir'de bunu nihayete erdirdiler. Ve sonuçta bu bugün yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti topraklarının temellerini attılar. Bugünlerde yaşadığımız süreçte terör örgütü başına Kurucu Önder deniyor. Lozan'a bu ülkenin tapusuna laf söyleniyor ve tartışmaya açılıyor. Lozan Anlaşması'nın altında Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının imzası olabilir. Ama Lozan Anlaşması Sakarya'da, Afyon'da, İzmir'de, Kocatepe'de şehit olan mehmetçiklerimizin kanıyla imzalandı. Orada Türküyle, Kürtüyle, Lazıyla, Çerkeziyle bir millet bir ulus olarak bu zaferi hep birlikte hep beraber kazandık. Bugün de yaşananlar bizleri üzüyor. Milletimizi, Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Laz diye ayırmak ya da bunu ima etmek doğru değil. Bu millet biraz önce bahsettiğim üzere Türküyle, Kürtüyle, Çerkeziyle tek bir yumruk, tek bir millet, 103 yıldır böyle geldi. Bundan sonra inşallah da daha nice 103 yılları hep birlikte tek bir millet olarak kutlayacağız. Bu vesileyle de tüm milletimizin Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını da rahmetle anıyorum. Hepsine büyük bir minnetle teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.