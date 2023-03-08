İYİ Partili Tahir Keskinkılıç, “Siyasetteki tecrübe insanlara onur kazandırır”

Adalete olan güvenin yerlerde süründüğünü belirten İYİ Partili Tahir Keskinkılıç, “Yolsuzlukların ayyuka çıktığı, adalete olan güvenin yerlerde süründüğü, vicdani duyarlılıkların yok edilip omurgasız bir zenginlik ahlâkının PR yaptığı bir siyasal iklimde safımız ve tavrımız nettir. Kimliksiz ve sıfatsız bir şekilde iktidarın nimetlerinin kölesi olmuş birilerinin sırf laf söylemiş olmak için ülke gerçeklerine gözlerini kapatıp yaptıkları değerlendirmelerin bizim için hiçbir değeri yoktur. Siyasetteki tecrübe, insanlara onur ve omurga kazandırır. Ama görünen o ki günümüz iktidar siyaseti kendine yalakalık yapan, her şeye ‘evet’ diyen, haksızlık, hadsizlik, hukuksuzluk ve liyakat nedir bilmeyen bir güruh yaratmış. Siyaseti bir görev gibi değil meslek gibi icra eden bir anlayışı ve bu anlayışın ortaya koyduğu hesapsız faydalanma ahlaksızlığını tarihe gömmeden bu yalaka ve kimliksiz tavırlar asla bitmeyecek” ifadelerini kullandı.