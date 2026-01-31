İYİ Partili Yücel, '15. sıradaki Kayseri ile övunmlerini utançla karşılıyorum'

İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel Kayseri’nin 15. Sırada yer almasının övünülecek bir durum olmadığını ve halkın yaşadığı sorunları dile getirdi. Yücel, “Yaklaşık 20-24 yıl önce şehrin sürekli belediyeler anlamında gündemde; 3.-4. hadi olmadı 7.-8. sırada anılan bir şehir iken, bugün 24 yılın sonunda artık 15. sırada Büyükşehir adıyla anılmaktan neredeyse gurur duyuyor. Sanayici perişan, esnaf bitap, asgari ücretli kıvranıyor, emekli artık aldığı maaşın sıkıntısını anlatmaktan; Emin olun biz yorulduk, siz dinlemekten yorulmuyorsunuz. Şehrin altyapısıyla, üst yapısıyla övünüyorsunuz ama dönüp bir Gaziantep’e bakmıyorsunuz, Denizli’ye bakmıyorsunuz, bir Bursa’yı irdelemiyorsunuz. Karadeniz aldı başını gidiyor. Şehrime devlet yatırımı gelmiyor ama siyasiler çıkıyor 'Bu şehirde daha ne istiyorsunuz?' Diyor. Bu şehrin insanları aç, sıkıntıda, esnaf perişan, belediye hizmetleri yetersiz. Bu şehirdeki emeklinin anlattıklarını size söylerken ben utanıyorum. Asgari ücretli artık geçinemediğini söylüyor. Belediye işçileri şu anda maaşlarıyla ilgili bir sıkıntı, bir tedirginlik, bir bekleyiş içerisinde. Bu şehrin halkı 24-25 yıl önce mutluydu. 24 yıl içerisinde otobanlar oldu, hızlı trenler oldu; şehrimin siyasileri, belediye başkanları siz bir talepte bulunmadınız. Hala 'geldi, gelecek' diye hızlı trenden bahsediyorsunuz veya otobandan hiç bahsetmiyorsunuz. Yazık ettiniz bu şehre. Bu insanların bu feryatlarını duymazdan geliyorsunuz. Bazen biz dile getiriyoruz, bizi de görmezden geliyorsunuz ama biz söylemeye devam edeceğiz. Diğer şehirlerin devletten aldıkları ödeneklere, yatırımlara, sanayide kalkınmalarını gördükçe biz bunları size hatırlatacağız. Bugün artık 15. sırada bir büyükşehir olmanın övünülecek ne tarafı olabilir? Burası Kayseri. İstanbul’u anlarım, Adana’yı anlarım, Antalya’yı anlarım ama Kayseri’nin bugün 15., 20. sıraya giden bir şehirde bir de siyasilerin övünmelerini gerçekten utançla karşılıyorum. Devlet yatırımını getirmek belediye başkanlarının asli görevi, iktidar milletvekillerinin de bu uğurda çalışmaları zorunludur. Bu şehri fakir bir hale getirdiniz. Gidin sanayicinin yanına, gidin emeklinin yanına, gidin asgari ücretlinin yanına; hepsi size bir şeyler söylüyor, duymazdan geliyorsunuz. Yazık ettiniz bu şehre” şeklinde konuştu.