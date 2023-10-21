İYİ Partili Yücel: “300 milyon liralık kamu kaynağı heba edildi”

Bu müteahhit, bir süre sonra malum enflasyon ve fiyat artışından ötürü ’10-15 milyonluk bir kaynak belediye tarafından oluşturulsun, 10-15 milyon da üstüne biz koyalım. Meslek yasağı konmasın, burayı da tamamlayalım’ demesine rağmen belediye bu konuda duyarsız kaldı. Bu tutar üzerinden genel teamüle göre kırım olması gerekirken 214 milyon lira teklif vererek bunun üzerinden de önümüzdeki yılki enflasyon farkı da koyulduğunda yaklaşık 350 milyon liraya bitecek hale geldi. Yani 300 milyon lira kamu kaynakları heba edildi” dedi.

İYİ Partili Kazım Yücel Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ihalesini gerçekleştirdiği, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Alanı’nda yapımı tamamlanamayan inşaata tepki gösterdi. Yücel; inşaatın ihale edilmesinin ardından projenin verildiği müteahhidin enflasyon ve fiyat artışlarından ötürü inşaatı tamamlayamadığını, belediyeden talep ettiği desteğin de cevapsız kaldığını iddia ederek, “İki yıl önce bu inşaat ihale edildiğinde 33 milyon liraya teklifler içerisindeki en makul olan müteahhide verilmişti. Bu müteahhit, bir süre sonra malum enflasyon ve fiyat artışından ötürü ’10-15 milyonluk bir kaynak belediye tarafından oluşturulsun, 10-15 milyon da üstüne biz koyalım. Meslek yasağı konmasın, burayı da tamamlayalım’ demesine rağmen belediye bu konuda duyarsız kaldı” diye konuştu.

‘300 MİLYON LİRALIK KAMU KAYNAĞI HİÇ EDİLDİ’

Tamamlanamayan inşaatın tamamlanabilmesi için gelecek yılın enflasyon farkıyla birlikte 350 milyon lira gibi bir fiyata tekabül edeceğini söyleyen Yücel, “İki yıl sonrasında bu bölge tekrardan ihale edildi, müteahhitlerin birçoğu da yasaklı hale gelince belki de bir müteahhit ihaleye girdi. Projenin yüzde 80’i için sağlanan muamman bedel 172 milyon lira. Bu tutar üzerinden genel teamüle göre kırım olması gerekirken 214 milyon lira teklif vererek bunun üzerinden de önümüzdeki yılki enflasyon farkı da koyulduğunda yaklaşık 350 milyon liraya bitecek hale geldi. Bugün 350 milyon liraya bitecek yer, 2 yıl önce bitirilmiş olsa, belediye burada inşaatın bitmesi için biraz destek çıkmış olsaydı 40-45 milyon liraya bitecekti. Yani 300 milyon lira kamu kaynakları heba edildi” şeklinde konuştu.