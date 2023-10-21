İYİ Partili Yücel: '300 milyon liralık kamu kaynağı heba edildi'

 Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ihalesini gerçekleştirdiği, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Alanı'nda yapımı tamamlanamayan inşaatı eleştiren İYİ Partili Kazım Yücel, 'İki yıl önce bu inşaat ihale edildiğinde 33 milyon liraya teklifler içerisindeki en makul olan müteahhide verilmişti.

PAYLAŞ
  • 21.10.2023 11:33
  • Güncelleme: 21.10.2023 11:33
İYİ Partili Yücel: '300 milyon liralık kamu kaynağı heba edildi'

Bu müteahhit, bir süre sonra malum enflasyon ve fiyat artışından ötürü  ’10-15 milyonluk bir kaynak belediye tarafından oluşturulsun, 10-15 milyon da üstüne biz koyalım. Meslek yasağı konmasın, burayı da tamamlayalım’ demesine rağmen belediye bu konuda duyarsız kaldı. Bu tutar üzerinden genel teamüle göre kırım olması gerekirken 214 milyon lira teklif vererek bunun üzerinden de önümüzdeki yılki enflasyon farkı da koyulduğunda yaklaşık 350 milyon liraya bitecek hale geldi. Yani 300 milyon lira kamu kaynakları heba edildi” dedi.
İYİ Partili Kazım Yücel Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ihalesini gerçekleştirdiği, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Alanı’nda yapımı tamamlanamayan inşaata tepki gösterdi. Yücel; inşaatın ihale edilmesinin ardından projenin verildiği müteahhidin enflasyon ve fiyat artışlarından ötürü inşaatı tamamlayamadığını, belediyeden talep ettiği desteğin de cevapsız kaldığını iddia ederek, “İki yıl önce bu inşaat ihale edildiğinde 33 milyon liraya teklifler içerisindeki en makul olan müteahhide verilmişti. Bu müteahhit, bir süre sonra malum enflasyon ve fiyat artışından ötürü ’10-15 milyonluk bir kaynak belediye tarafından oluşturulsun, 10-15 milyon da üstüne biz koyalım. Meslek yasağı konmasın, burayı da tamamlayalım’ demesine rağmen belediye bu konuda duyarsız kaldı” diye konuştu.
‘300 MİLYON LİRALIK KAMU KAYNAĞI HİÇ EDİLDİ’
Tamamlanamayan inşaatın tamamlanabilmesi için gelecek yılın enflasyon farkıyla birlikte 350 milyon lira gibi bir fiyata tekabül edeceğini söyleyen Yücel, “İki yıl sonrasında bu bölge tekrardan ihale edildi, müteahhitlerin birçoğu da yasaklı hale gelince belki de bir müteahhit ihaleye girdi. Projenin yüzde 80’i için sağlanan muamman bedel 172 milyon lira.  Bu tutar üzerinden genel teamüle göre kırım olması gerekirken 214 milyon lira teklif vererek bunun üzerinden de önümüzdeki yılki enflasyon farkı da koyulduğunda yaklaşık 350 milyon liraya bitecek hale geldi. Bugün 350 milyon liraya bitecek yer, 2 yıl önce bitirilmiş olsa, belediye burada inşaatın bitmesi için biraz destek çıkmış olsaydı 40-45 milyon liraya bitecekti. Yani 300 milyon lira kamu kaynakları heba edildi” şeklinde konuştu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
310 bin lira değerinde hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

310 bin lira değerinde hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

İl Millî Eğitim Müdürü Karaköse, 'Öğretmenim Seninleyim' Projesi kapsamında öğretmenlerle bir araya geldi

İl Millî Eğitim Müdürü Karaköse, ‘Öğretmenim Seninleyim’ Projesi kapsamında öğretmenlerle bir araya geldi

Kayseri Üniversitesi Genç Ofisin açılışı gerçekleştirildi

Kayseri Üniversitesi Genç Ofisin açılışı gerçekleştirildi

Ne yaptılarsa polisten kaçamadılar

Ne yaptılarsa polisten kaçamadılar

İsrail-Filistin Savaşı'na tepki olarak 'Filistin'de Bebekler Ölüyor' Sloganıyla Büyük Kayseri Mitingi düzenlendi

İsrail-Filistin Savaşı’na tepki olarak ‘Filistin’de Bebekler Ölüyor’ Sloganıyla Büyük Kayseri Mitingi düzenlendi

Ersoy'dan 3 müjde

Ersoy'dan 3 müjde

Çok Okunanlar
1
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

2
Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

3
Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

Kayseri Firmaları İlk 500 sıralamasında düşüşe geçti

4
Yaktığı anızın arasında kalarak can verdi

Yaktığı anızın arasında kalarak can verdi

5
Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

6
TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KOM Şube 45 sikke ve obje ele geçirdi

KOM Şube 45 sikke ve obje ele geçirdi

Kayseri Park AVM'de şüpheli ölüm

Kayseri Park AVM'de şüpheli ölüm

DAHA FAZLA
KOM ekiplerinden tarihi eser operasyonu

KOM ekiplerinden tarihi eser operasyonu

İYİ Partili Yücel: '300 milyon liralık kamu kaynağı heba edildi'

İYİ Partili Yücel: “300 milyon liralık kamu kaynağı heba edildi”

Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile yakıt tankeri çarpıştı: 15 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile yakıt tankeri çarpıştı: 15 yaralı

Develi Belediyespor telafi peşinde

Develi Belediyespor telafi peşinde

Dünyanın en etkili bilim insanları listesine AGÜ'den 3 isim

Dünyanın en etkili bilim insanları listesine AGÜ'den 3 isim