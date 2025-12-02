İYİ Partili Yücel, 'Akşam pazarı ziyaret edin, gerçek durumu göreceksiniz'
İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Kazım Yücel, semt pazarı ziyareti ile ilgili, 'Birde akşam üzeri semt pazarını ziyaret edin, pazardan alışveriş yapamayanı da, tezgahındaki malı satamayanı da göreceksiniz, objektiflerimize almadığımız, döküleni toplayanları da göreceksiniz' dedi.
İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, semt pazarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yücel, “Birde akşam üzeri semt pazarını ziyaret edin, pazardan alışveriş yapamayanıda, tezgahındaki malı satamayanıda göreceksiniz, objektiflerimize almadığımız, döküleni toplayanlarıda göreceksiniz” ifadelerini kullandı.