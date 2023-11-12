İYİ Partili Yücel, “Argıncık belediye eliyle mülteci bölgesine dönüştürülüyor”

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Önceki Dönem İYİ Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel, Argıncık Mahallesi’ne giderek Argıncık bölgesi ile ilgili tepki gösterdi. Kent merkezine 10 dakikalık mesafede olmasına rağmen Argıncık'ın yeteri derecede değer görmediğini iddia eden Yücel, "Şehrin merkezine çok yakın olan ve 50 yıldır değişmeyen Argıncık’tayız. 50 yıl önce bulunduğum bir noktadayım. Argıncık sokaklarını gezdiğimiz de gördük ki Argıncık ’ta değişen hiçbir şey yok. Hepimiz hatırlarız yıllar önce evlerimizde çevirmeli telefonlar vardı veya siyah beyaz kalın tüplü televizyonlar vardı. Bugün cep telefonları cebe giriyor, televizyonlar incecik bir hale geldi ama değişmeyen tek bir şey var oda Argıncık. Teknoloji nereden nereye geldi ama Argıncık hala aynı" ifadelerini kullandı.

‘ARGINCIK'TA HALA DOĞALGAZ YOK’

Belediye başkanlarının ve belediye başkan adaylarının Argıncıklılara çeşitli sözler verdiğini ama bu sözlerin yerine getirilmediğini iddia eden Yücel, "Belediye başkanlarımız seçim dönemlerinde ‘Argıncık’ta kentsel dönüşüm yapacağız, burayı yenileyeceğiz, meydan yapacağız binaları yenileyeceğiz’, o kadar taahhütte bulunuyor ki dün gibi hatırlıyoruz. 5 yıl önce sayın başkanın konuşmasını da hatırlıyoruz ama değişen hiçbir şey yok. Argıncıkla ilgili küçük bir örnek vermek gerekirse, Yakut Mahallesi, Zümrüt Mahallesi, Saraybosna'daki değişimleri vatandaşlarımız gözlemlenebiliyor veya Gültepe, Alparslan, Köşk Mahallesi'ndeki çok yakındaki alanların değişimini gözlemlenebiliyoruz. Argıncık, bu mahallelerimizden eksik bir bölgemiz değil ki, şehre 10 dakikalık bir mesafedeyiz. Buranın değişmesi artık belediye başkanlarının boynunun borcu seçimden seçime söyledikleri ifadeleri ben artık duymazdan geliyorum. Ben belediye meclislerinde bu konuyu defalarca gündeme getirdim. Bu bölgede gelip toplantı yaptık, Argıncık’ta hâlâ doğalgazın olmadığından bahsettik. Kömür yakıldığından bahsettik" şeklinde konuştu.

‘BURASI MÜLTECİ BÖLGESİNE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR’

Argıncık’ın mülteci bölgesine dönüştürüldüğünü söyleyen Yücel, "Eğer ki Argıncık'ı gerçekten belediye başkanlarımız değişmesini istiyor değişimiyle ilgili bir şey yapacaksa sayın vatandaşlarımız bilsin ki belediye Ahi Evran bölgesinde, Saraybosna'da onlarca kendine ait parseller çıkarttı ve Argıncık'ın 2 tarafı bu bölgelerde oluşacak kat karşılığı daireleri Argıncık’ta oturan birçok vatandaşımıza sunabilirdi. Vatandaşlarımızın da bir kısmı buradan dairelerle yerlerin takas edebilirdi. Bu değişimin ayak sesleri olurdu, bunu da anlattık. Fakat belediye bu konularda hiçbir zaman Argıncık'a yapıcı gözle bakmadığı, sürekli seçimden seçime taahhütte bulundu. Ben bunun arkasından şunu arıyorum, ya gerçekten belediyeler bir şeyler yapıyor biz o yapılan binaları göremiyoruz ya da gerçekten belediye eliyle burası mülteci bölgesine dönüştürülüyor, bunu da biz görüyoruz" diye konuştu.