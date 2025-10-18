İYİ Partili Yücel, 'Artık AK Partili sanayiciler de dertleniyor'

İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, Sarız’ı ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Yücel, tarım ve hayvancılık ile ilgili sorunlar olduğunu ayrıca sanayicilerin de sıkıntıda olduğunu belirterek, "Sarız ilçesindeyiz. Sarız'ın geliri tarım ve hayvancılık. Ektiği patatesi 10 liraya satamayan, toptancıya 4 liraya veren ve yeni tohum alırken buğdayda 3 katını alan, gelecek yıla hayal kuran bir ilçedeyiz. Tarım, Türkiye'nin her tarafında hayvancılık gibi artık dip yaptı. Ve biz bunu yıllardır söylüyoruz. Devlet politikası burada yanlış. Tarım politikası yanlış. Sarız bu sene çıkarttığı ürünün bir tamamını tohuma veriyor. Önümüzdeki yıla ev geçim derdine düşüyor. Tarım bitti, hayvancılık bitti. Aynı şey sanayicimiz için de geçerli. Bakın sanayi Mısır'a gidiyor. Bakın sanayi ucuz işçiliğe gidiyor. Burada Ticaret Bakanlığı'nın bir politika uygulaması ve yurt dışından Türkiye'ye yatırımcı getirmesi lazım. Yoksa elde olan sanayici de bu yılın sonu olmasa önümüzdeki yıla ya kapatacak ya iflas edecek. Artık AK Partili sanayiciler de dertleniyor. Gittiğimiz her mecrada derdimizi dile getirin diyen AK Parti'ye destek vermiş sanayici var. Bu politikalar yanlış. Bugün biz bunları ifade ediyoruz. İnşallah bir yıl sonra biz yanılırız, siz haklı çıkarsınız” diye konuştu.