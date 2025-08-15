İYİ Partili Yücel: 'Artık Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlar bile Türkiye'de tatil yapmıyor'

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Kazım Yücel Türkiye’ye gelen gurbetçilerin artık Türkiye’de tatil yapmak yerine yurtdışında tatil yaptığını söyleyerek 1 Euro’nun 48 TL olması sebebiyle tatile gelen gurbetçilerin dahi para harcayamadığını belirtti. Yücel: “Bir yılı daha geride bıraktığımız yaz döneminde yurtdışından gelen Avrupalı hemşerilerimiz aslında ekonomimizi canlandırırdı, esnafımızı hareketlendirirdi. Fakat bu sene eski yıllara nazaran çok düşük bir şekliyle ticaret yaptıklarını, para harcadıklarını esnafımız söyledi. Bunun üzerine Avrupa'dan gelen birçok hemşerimiz de bunu sohbet babında sorduğunda artık tatili Alanya, Antalya'ya yerine biz Yunanistan'da, İtalya'da ve Mısır'da yapıyoruz” dedi. Veya şehrimizdeki alışverişleri eski yıllara göre daha pahalı bulduklarını, artık bunu da başka ülkelerde yaptıklarını ifade ediyorlar. Örnek diye sorduğumda; Yunanistan'da örneğin 1-4 kişinin, Avrupalı restoranında 51 Euro ödemiş ve 2 bin 250 TL yapıyor. Aynı şey Türkiye'de biz ihtiyaçlarımızı giderdiğimizde burada çok daha yüksek maksut rakamlardan bahsediyorlar. Veya bir hemşerimiz diyor ki; Kayseri'de belediyenin işletmesi olan Talas'ta, cıvıklı yedik tek porsiyon 300 TL. Aynı cıvıklıyı Kayseri'de başka bir mekanda bir işletme sahibi kirası olan, ödemesi olan, bütün masrafı karşılayan yerde 200-255 TL yediğinden bahsediyor. Yani ülkemizin artık fiyat politikasının kontrolünün kaçtığını, belediyenin yerinde dahi fiyatların yüksek olduğunu, özel işletmelerde uygun rakamlara ihtiyaç giderebildiğinden bahsediyor. Bu kontrolü kim yapacak? Ülkemde artık yabancı bir turisti görmüyoruz, kabul ama yerli Türk vatandaşının da bu düşünceye sahip olduğunu görmek gerçekten derinden beni üzüyor. Belediye denetimini yapmalı, ülke ekonomisinin böyle gereği gidişini de Ekonomi Bakanı ciddiye almalı. Artık Avrupa'dan gelen Türk vatandaşlar bile Türkiye'de tatil yapmıyor, Türkiye'de restoranları kullanmıyor, Türkiye'de alışveriş yapmıyor. Büyük bir soru işareti var” ifadelerini kullandı.