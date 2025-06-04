İYİ Partili Yücel 'Asgari ücretli ve emekli geçinmek için 40 takla atıyor'

İYİ Parti Kocasinan heyeti, Yenidoğan pazar yerini ziyaret etti. Ziyarete İYİ Parti GİK üyesi Kazım Yücel, Kocasinan İlçe Başkanı Hayrullah Durmuş, Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Selim Alparslan ve parti üyeleri katıldı.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, “Bugün Kocasinan ilçe başkanımız ve teşkilatımız belediye meclisi üyemiz ile birlikte Yenişehir Pazarındayız. Sayın başkanımın programlarından bir tanesi buydu. Yönetimiyle birlikte bütün vatandaşlara bayram öncesi mutfak masraflarını bari karşılayabiliyor musunuz noktasında bir ziyaretimiz oldu, sohbetimiz oldu. Maalesef üzülerek söylüyorum. Bunu don olayına bağlamak, anlamlı değil. Normalde sebze fiyatları pazarda dahi bir emeklinin, asgari ücretlinin bayram için almasına müsaade etmiyor. Oldukça yüksek rakamlar. Vatandaş birini alırsa, birinden vazgeçiyor. En azından bir akşamlık alacaksa bu ara 3-4 günlük alırım dediğinde de emin olun bu ay eline geçen para ciddi bir bölümüne harcıyor. Sormaya itiat ediyoruz. bayrama hazır mısınız, bayrama nasıl gireceksiniz, pazardaki alışverişten sadece 2-3 günlük gıda masrafınızı karşılamakta zorlanıyoruz diyen emeklilerimiz, asgari ücretlerimiz var. Bu yeni değil epeydir böyle. Bir vatandaş özellikle çağırıp yanına, TÜİK’in diyor rakamlarına inanıyor musunuz diyor. TÜİK bizi kandırıyor, sahte rakamlarla bizim emekli maaşımızı, asgari ücretimizi aşağıda tutuyor. Artık TÜİK’e de inanmıyoruz diyor yani geldiğimiz nokta vatandaşlarımız asgari ücret ve emekli maaşıyla geçinmek de gerçekten zorlanıyor. Mümkün değil 40 takla atıyor. Kurban almamış, bayramda mutfağında yemek pişirme kaygısına düşmüş. Bunu İnşallah hükümet görür, İnşallah hükümet buna bir çare bulur diyen bir çığlık var. Ama bu çığlığa da asla bu hükümet seçime kadar hiçbir şekilde vatandaşın cebini düşünmeyecek şekliyle kendi borcunu ödeme derdine düşmüş. Artık ekonomist olmuşlar. Önceden bir ekonomist vardı Türkiye'de. Şimdi vatandaşın hepsi ekonomist oldu, hepsi hesap yapar oldu. Gerçekten bir cambazın başaramayacağı bir kabiliyette 15 bin lirayla ev kirasından sonra evini geçindirme derdine düşmüş yüz binlerce Türk vatandaşı var. Bir kez daha bayram öncesi bir umutla geldik ama umutlarımız hüsrana dönüştü. Maalesef Türkiye gerçeği yüzde 70’i açlıkla mücadele eden bir ülkeye dönüşmüş. Üzüntüyle bayrama giriyoruz” diye konuştu.

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hayrullah Durmuş, “Pazar yerlerini gezdik, vatandaşlarla sohbet ettik. Vatandaşın alım gücünü ölçtük, dertlerini dinledik. Pazarda alışveriş yapanlarla dertleştik, sorunlarını dinledik” şeklinde konuştu.