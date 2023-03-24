İYİ Partili Yücel: “Belediye Meclisi için yaşımın ilerlediğini düşünüyorum”

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Kazım Yücel, KayseRadar ve Radyoradar ortak yayınında Aday Ekranı programına konuk olarak Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı. Yücel, siyasette gençlerin önünün açılması gerektiğini belirterek 2 dönem yapmış olduğu belediye meclis üyeliğini bıraktığını ifade etti. Yücel, Milletvekili nasip olduğu takdirde göreve 5. Yıldan sonra halk isterse devam edeceğini belirtti.

‘GENÇLERE YOL AÇIYORUZ’

Siyasette geriden gelen gençlere yol açılması gerektiğini söyleyen ve Kayseri’nin deprem riskine karşın toplanma alanlarının arttırılması gerektiğini söyleyen İYİ Parti Kayseri Milletvekili Aday Adayı Kazım Yücel, “2 dönem belediye meclis üyesi olarak görev yaptım ve yeter artık dedim. Belediye meclisleri için yaşımın ilerlediğini düşünüyorum ve geride gelen gençlere yol açıyoruz. Bugün Kayseri yükseklik oranında Türkiye’nin en yüksek binalarına sahip ilk kenti. Bu binalar daha fazla risk taşıyor demiyoruz. Toplanma alanları nerede? Belediyeler çok katlı binalar yapabilirler ama çok katlı binalarda yaşayacak nüfusa göre ön tarafta park, okul, cami, hastane gibi yapıları da aynı oranda planlamalıdır. Bunlar yapılmadı, planlanması gerekirken satışa sundular. Halkın parkını satamazsınız, deprem oldu ve aynı şekilde bir yer arıyorsunuz neden? Çünkü çadır kuracaksınız. Evine çıkamayan park alanına çıkacak ancak bu yok, satıldı. Sahabiye Mahallesinde 3 metre aşağı indiğinizde tabanda su var. Müsait bir alan değil ve buna göre bir kazık çalışması yapılmıyor. Kayseri trafik açısından New York gibi olacak. Şehir New York gibi olmayacak, yalnızca trafik öyle olacak hatta bu günlerde okul çıkışlarında görüyoruz trafikte yoğunluk var. Kayseri’de 1 buçuk milyon insan var, 4 kişiye bölünce 375 bin konut yapıyor. Bunu da mesela 60’a bölsek 60-70 bin blok yapar. Araziniz varsa 100 bin apartman olarak ortaya koyarsanız fiyat düşer, talep düşer. Belediyeler bunun önünü halk tarafındaki imarlaşmaya açmıyor, halkın arazisine 18 uyguluyor ve onları bir kavganın içine atıyor. Belediye burada kendine ait alanı alıp kenara çekiliyor. Kayseri’nin bir kısmını imara açıp 3-5 katlı evler yapabiliriz, okul, cami planlaması yapabiliriz daha sonra da fiyatlandırılmasını yapabiliriz” diye konuştu.

‘GENEL BAŞKAN AKŞENER’İN ÖNERİSİ KABUL EDİLMEYİNCE MASADAN KALKMA DURUMU OLDU’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in altılı masadan ayrılıp daha sonra yeniden masaya dönmesine ilişkin konuşan Yücel, “Siyaset, bir tarafta ekip işi bir tarafta da bireysel ifade işidir. Ben olsam siyasi partilerde şahsi fikirlerin konuşulmasından yana olurum. Yani kişinin açıklaması partiye bağlı olmamalı, sorun oluşturmamalı. Bu yüzden parlamenter sisteme geçilsin ısrarındayız. Biz bir hedef koyduk. Genel başkanımız bu parti kurulduğunda iktidarı değiştirmeye, bu dönemde de başbakan olmaya niyetliyim dedi ve ortaya bir iddia koydu. Burada yapılabilecek ufak bir hata bizim partimizin darbe alacağı bir tablo olur. Bununla ilgili genel başkanımızın elinde sayın Kılıçdaroğlu aday olduğu takdirde bu seçim kazanılır ama Mansur bey olursa mutlaka kazanılır, Ekrem bey ile olursa kesin kazanılır diye bir tablo olduğunu düşünüyorum. Tahmin ediyorum ki altılı masadan genel başkanımızın önerisi kabul edilmeyince masadan ayrılma durumu oluyor. Kamuoyuna bu duyurulunca da hareketlilik oldu. 1-2 gün içerisinde de kulislerde görüşmeler devam ediyor. Mansur ve Ekrem bey de güçlendirilmiş parlamenter sistemde seçilecek cumhurbaşkanı yardımcısı kabulüyle masaya dönüyor” ifadelerini kullandı.

‘KAYSERİ HALKININ SÖZÜ, TÜRK HALKININ NEFESİ OLACAĞIM’

Milletvekili seçildiği takdirde Kayseri halkının sözü olacağını vurgulayan Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhurbaşkanı tam seçim gelirken emekli maaşını 7 bin 500 liraya yükseltti. Bu da seçimi kazanacağını bilse bu farkı asla vermezdi. İYİ Parti Kayseri milletvekili aday adaylığı için tahmin ediyorum ki medyadan gördüğümüz kadarıyla 50’nin üzerinde aday adayı olduğunu düşünüyorum. Kayseri’den ciddi bir sonuç bekliyorum. Kayseri halkının sözü, Türk halkının da nefesi olacağıma söz veriyorum. Hiçbir şekilde parasal bir işe bulaşmadım bundan sonra da bulaşmayacağım. Milletvekilliği nasip olura 5. Yıldan sonra yapmayacağım. Bu toplum hayır yapacaksın derse devam edeceğim.”