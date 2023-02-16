İYİ Partili Yücel, “Bu yaraları hep birlikte saracağız”

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde yıkıma sebep oldu. Binlerce kişi hayatını kaybederken, birçok vatandaş ve kurum ise yaraların sarılması için yardım seferberliği başlattı.

Deprem bölgesine yardım götüren İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkanvekili Kazım Yücel de, “Deprem sonrası 'Eğer bu deprem Kayseri’de değil de başka bir yerde olduysa ve Kayseri bunu hissetiyse bu deprem bir yerleri yıktı' dedim. 2’nci depremin ardından evi terk ettik. Bazen kader diyorlar ama insan kaderini kendi belirler. Herkes bağ evlerine sokaklara çıktı. Kaderim bu diye o binanın içerisinde kalmadı. Elbistan üstü bu depremin çok yıkıcı olduğu ve Maraş’ın büyük bir yara aldığını, Hatay’ın yok olduğu ile ilgili ifadeler kullanıldı. Tabi biz şaşırdık. Hayırseverlerimizden Allah razı olsun, seferber oldular. Kayseri ve Türkiye’deki bütün hayırseverlere şükranlarımı sunuyorum. Ne kadar gıda ihtiyacı varsa birkaç katı fazlasıyla Kayseri’den yola çıkan araçları gördüm. Eve gidip kafayı yastığa koymak sanki vatana ihanet gibi. Göçük altında insanlarımız varken bizim burada istirahat ediyor veya korkuyla da olsa evde barınıyor olmak bize utanç veriyor dedik. Ve ertesi gün bazı arkadaşlarımızla birtakım ihtiyaçları da giderebilir miyiz umuduyla Maraş’a yol aldık. Maraş’ın içerisine girdiğimizde binaların yerle bir olduğunu gördük, üzüntümüz anlatılmaz ama tüm Türk vatandaşlarımızın kalplerinin orada attığını gıda yardımlarıyla heyecanlarını orada gidermeye çalıştıklarını enkazdan canlı kişilerin çıkmasına şahitlik ederken onların sevinçlerini gördüm. Göçük altında kalan vatandaşların yakınlarını nasıl teselli edeceğimizi bilemedik. Deprem bölgesine her gidişimde Türk milletinin orada olduğunu gördüm. İş adamlarımızın makinalarıyla, gönülleriyle orada olduğunu gördüm” ifadelerini kullandı.

‘HAYIRSEVERLERİMİZ YEMEK VE SU GİBİ İHTİYAÇLARI FAZLASIYLA KARŞILAMIŞLAR’

Deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarını aktaran İYİ Partili Yücel, “Vatandaşların çadırlarda yaşadığını, çadırda yer bulmak için çaba sarf ettiğini gördüm. Çadırdaki insanların artık neye ihtiyacı olduğunu tespit edemez olduk. Yemekle ilgili ihtiyaçları kalmamış. Hayırseverlerimiz yemek ve su gibi ihtiyaçları fazlasıyla karşılamışlar. Artık bizim bu bölgede doğru mesajlar vermemiz lazım. Çadırlarda, sokaklarda hatta gönüllü olarak gelmiş olan vatandaşlarımızın iç çamaşırlarına, sabun gibi hijyen ürünlerine ihtiyaçlarının olduğunu gördük. Salgın hastalığının başlayacağı haberlerini okudum. Durum objektiflerden baktığınız gibi değil. Vakti müsait olan kişiler, iş adamları, aileleriyle birlikte gitmeli, oradaki kıyameti görmeli. Rabbim beterinden saklasın. Ama oturduğumuz evlerin de depreme dayanıklı olup olmadığına mutlaka bakmalıyız. Ben buradan devlet yetkililerine bir koordinasyonsuzluğun olduğunu ifade etmek istiyorum. İş adamları kendi ekipleriyle bir koordinasyon sağlamaya çalışıyorlar. Hangi bölgenin neye ihtiyacı olduğunu bakanlık veya bölge yetkililerinin açıklama yapmasını bekliyorum. Bazı bölgelerimizde hala çok ciddi çadır, konteyner ve tuvalet sıkıntısı var. Bazı bölgelerimizde kıyafet sıkıntısı var” şeklinde konuştu.

‘BÖLGESEL OLARAK İHTİYAÇLAR HER GÜN YENİLENEREK AÇIKLANMALI’

Bazı bölgelerde ihtiyaçların tamamlandığını ama bazı bölgelerde hala ihtiyaç olduğunu söyleyen İYİ Partili Yücel, “Deprem bölgesinde bazı yerlere tekrar inşaat yapılmaması kanısındayım. Fay hattı dışındaki bölgelerde yeni imarlaşmaya izin verip vatandaşların 100-200 yıl sonra bir mağduriyet yaşamaması lazım. Oralara gittiğinizde göreceksiniz ki bu televizyonlardan izlediğiniz gibi bir şey değil. Allah başa vermesin. Zenginiyle, fakiriyle, güçlüsüyle hayal etmedikleri belki de bir tırnak makasına, soğukta elleri çatlayanların belki kreme, ayaklarında çorabı olmadan çıktıkları o günden sonra bir çoraba ihtiyaçları var. Bazı bölgeler için ihtiyaçlar tamamen tamamlandı. Ama bazı bölgelerde ihtiyaç konularında vatandaşlar devletin yetkililerinden, koordinasyon amirlerinden bir açıklama bekliyor. Bölgesel olarak ihtiyaçlar her gün yenilenerek mutlaka duyurulmalı, yerine getirilmeli” diye konuştu.